Helen Mirren rechaza que una mujer sea James Bond: "Nace de un profundo sexismo"

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Desde que Daniel Craig abandonara el rol de James Bond, diversos rumores han apuntado a que la próxima iteración del famoso espía podría ser una mujer. Ahora que el control de la saga ha pasado a manos de Amazon, ampliando así las posibilidades de salirse del tratamiento canónico del personaje, esta idea vuelve a cobrar fuerza... aunque no convence a todos. Así, Helen Mirren se ha mostrado totalmente en contra de reboot femenino de una saga por la que, en todo caso, no siente predilección alguna.

"Nunca me gustó James Bond", confesaba la actriz en una entrevista concedida a The Standard, exponiendo que nunca le había gustado la manera en que retrataba a las mujeres. "Todo el concepto de James Bond está empapado y nace de un profundo sexismo", afirmó.

"Las mujeres siempre han sido una parte importante e increíble del Servicio Secreto. Siempre lo han sido. Y muy valientes. Si oyes hablar de lo que hicieron las mujeres en la Resistencia francesa, son asombrosamente, increíblemente valientes. Así que contaría historias reales sobre mujeres extraordinarias que han trabajado en ese mundo", defendió la intérprete como alternativa.

Ya el pasado mes de septiembre Jenna Ortega mostraba una opinión muy similar a la de Mirren, explicando en declaraciones a MTV que, aunque le encantase que hoy en día hubiese "muchas más protagonistas femeninas", le parecía que "deberíamos crear las nuestras propias". "No me gusta cuando es como un spin-off, no quiero ver una Jamie Bond", declaró entonces.

Independientemente de sus sentimientos hacia la franquicia y el personaje de 007, Mirren ha expresado su admiración por algunos de los actores que a lo largo de los años han dado vida al agente secreto. "Soy una gran fan de Pierce Brosnan, quiero decir, una grandísima fan", señaló en referencia a su compañero de reparto en MobLand, serie de Guy Ritchie que ambos protagonizan junto a Tom Hardy y que llegará a Skyshowtime el próximo 9 de junio.

"Obviamente, es guapísimo y todo eso. Y creo que está fabuloso en MobLand, pero también resulta que es una de las personas más agradables con las que tendrás el placer de trabajar", reveló la intérprete sobre el que encarnara a James Bond en cuatro películas, entre 1995 y 2002. "Y por supuesto Daniel Craig, a quien he conocido y conozco un poco. De nuevo, una persona muy amable y encantadora", añadió refiriéndose al que, por el momento, es el último intérprete en haber dado vida al personaje.

Cabe recordar que James Bond entraba recientemente en una nueva era, con Amazon MGM Studios haciéndose con el control creativo de la franquicia tras llegar a un mil millonario acuerdo económico con la familia Broccoli. Hace apenas unos días se anunciaba además que Amy Pascal y David Heyman estarán al mando de la próxima cinta de la saga, que por el momento carece de fecha de estreno o reparto.