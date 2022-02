¿Por qué el Snyder Cut de Liga de la Justicia no puede llevarse en los Oscar el premio del público?

MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

Los Oscar 2022 incluirán una gran novedad para fomentar la participación del público. La 94.ª edición, que se celebrará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, permitirá a los usuarios de Twitter votar su película favorita. Sin embargo, las cintas deben cumplir con unos determinados criterios y, a pesar de que los fans de Zack Snyder y su La Liga de la Justicia ya se habían movilizado para intentar alzarse con el premio, el filme no podrá optar a este reconocimiento.

Los tuiteros podrán elegir su título favorito usando el hashtag #OscarsFanFavorite, estrategia que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood parece haber adoptado para subir la audiencia después de que la gala de 2021 fuera la menos vista de la historia. Cabe destacar que esta votación no formará parte del palmarés oficial y, por tanto, no es una nueva categoría.

Después de anunciarse esta novedad, La Liga de la Justicia de Zack Snyder empezó a sonar con fuerza en Twitter. Sin embargo, la web de la Academia ha dejado fuera al filme. "Las candidatas a película favorita pueden ser cualquiera de las películas elegibles para la 94ª edición de los premios de la Academia; todas las películas que se muestran en la página web de los Oscar", estipulan las reglas.

"Las películas en streaming o las películas que no son elegibles no pueden optar a película favorita", añade el texto. La Academia ha compartido la larga lista de películas elegibles, entre las que no figura La Liga de la Justicia de Zack Snyder, cuyo montaje de cuatro horas se estrenó directamente en HBO Max.

Pese a esta limitación, los fans han insistido en que el Snyder Cut de La Liga de la Justicia es la mejor película del año pasado. "La gente en el tribunal de la opinión pública decide qué es elegible. No importa lo que indiquen vuestras reglas retorcidas. Aquí los fans deciden. La Liga de la Justicia de Zack Snyder es la mejor película de 2021", sentenció un internauta.

The people in the court of public opinion decide what is eligible. No matter what your crooked rules indicate. On here the fans decide.

Zack Snyder’s Justice League is the best pic of 2021. #OscarsFanFavorite #Sweepstakes #RestoretheSnyderverse pic.twitter.com/AtZIZ1IVrt — Leonidas (@Signs2323) February 14, 2022

"No nos importa, no nos importará, no conseguiréis que paremos", dijo otro tuitero. "La Liga de la Justicia de Zack Snyder fue la película más discutida de 2021. No hay forma de que no consigamos que sea la favorita de los Oscar. Seguid tuiteando todos", insistió un usuario.

Zack Snyder’s Justice League was the most discussed movie of 2021.



There’s no way we are not getting #OscarsFanFavorite this time. Keep tweeting everyone 🤞 — 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗹𝘁 𝗼𝗳 𝐒𝐧𝐲𝐝𝐞𝐫𝐕𝐞𝐫𝐬𝐞 (@Itssan17) February 15, 2022

#OscarsFanFavorite

Por Zack Snyder y su Liga de la Justicia que merece un Oscar.

Sea por su gran obra y por todo lo sucedido al rededor de su producción. — DC Army (Nightmare Team) (@isacar_s) February 14, 2022

La Liga de la Justicia de Zack Snyder #OscarsFanFavorite pic.twitter.com/5Duw9VKAmJ — ese ku (@soyeseku) February 15, 2022

#oscarsfanfavorite #RestoreTheSnyderVerse

La mejor película del 2021 es la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pone mucho enfasis sobre el tema del suicidio y la relación padre-hijo ha sido de las mejores películas ❤️ al final es una dedicación para su hija Autumn ❤️ pic.twitter.com/G9otnETA3P — Santiago Lopez (@GearSant) February 14, 2022

Además de lanzar una campaña para que los tuiteros decidan cuál es su película favorita, los espectadores también podrán elegir sus secuencias preferidas del año con el hashtag #OscarsCheerMoment.