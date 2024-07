El Snyder Cut de Liga de la Justicia de 4 horas se estrenará en cine

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Zack Snyder fue el primer director al frente de Liga de la Justicia, que se estrenó en 2017. A raíz de la muerte de su hija, el cineasta abandonó el proyecto, cuyo rodaje estaba ya muy avanzado, y fue sustituido por Joss Whedon. Tras años de peticiones por parte de los fans, el director decidió hacer su propia versión y en 2021 se estrenó en Max un montaje de más de cuatro horas. El largometraje solo se pudo ver en streaming, pero parece que finalmente llegará a las salas.

Así lo reveló Snyder a través de la red social Vero, donde compartió una foto de Batman. "Acabo de ver La Liga de la Justicia de Zack Snyder en la pantalla grande... Estad atentos para una fecha", escribió.

Zack Snyder's Justice League is finally getting a theatrical release after 3 years of it's digital cut 🎬



Would be great if they could release it world-wide 🌎



Henry Cavill as Superman on the silver screen folks!! 🎆 pic.twitter.com/BQo0hNx32J