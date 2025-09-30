El Sindicato de Actores carga contra Tilly Norwood y "el reemplazo de intérpretes humanos por sintéticos" - XICOIA

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

La reciente presentación de Tilly Norwood, la primera "actriz" completamente creada por Inteligencia Artificial por parte de su creadora, Eline Van der Velden, no sentó nada bien a la industria hollywoodiense. Estrellas de la talla de Melissa Barrera, Emily Blunt o Toni Collette se pronunciaron, de hecho, completamente en contra. Ahora ha sido el sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA) quien ha cargado contra Norwood, alegando que "la creatividad es, y debe seguir estando centrada en el ser humano".

"El sindicato se opone al reemplazo de intérpretes humanos por sintéticos", continúa el comunicado del sindicato difundido a través de sus redes. "Para ser claros, 'Tilly Norwood' no es una actriz, es un personaje desarrollado mediante un programa informático que fue entrenado empleando el trabajo de innumerables actores profesionales, sin permiso ni compensación", añade.

"Carece de experiencia vital, no tiene emociones y, por lo que hemos visto, a la audiencia no le interesa ver contenido generado por ordenador que carezca de conexión humana", sentencia.

"No resuelve ningún supuesto 'problema'; al contrario, provoca una situación de apropiación del uso de interpretaciones sin permiso para dejar a los actores sin trabajo, poner en riesgo el sustento de los intérpretes y devaluar el arte humano. Además, los productores firmantes deben tener en cuenta que no está permitido usar intérpretes sintéticos sin cumplir nuestras obligaciones contractuales, que exigen notificación y negociación siempre que se vaya a utilizar uno", concluye el texto.

Hay que recordar que, tras la huelga de actores de 2023, SAG-AFTRA logró establecer medidas preventivas para garantizar que la imagen y las actuaciones de los actores no pudieran ser utilizadas para entrenar Inteligencias Artificiales sin autorización. Van der Velden aseguró, por su parte, durante un panel en el Festival de Cine de Zurich, tal y como recogía recientemente Deadline, que en breve anunciarían qué agencia iba a representar a Norwood, ya que varios agentes estaban interesados en ficharla.

La noticia se dio a conocer poco después de que Van der Velden anunciara la creación de Xicoia, un "estudio de talentos de IA" perteneciente a su productora Particle6 y diseñado para crear, gestionar y monetizar una nueva generación de estrellas digitales hiperrealistas.

Asimismo, en respuesta al rechazo generado contra Norwood, lanzó un comunicado donde afirmaba que "no es un reemplazo para un ser humano" sino "una obra de arte". "Como muchas formas de arte anteriores a ella, provoca conversación, y eso en sí mismo muestra el poder de la creatividad", afirmó.

Y cada vez son más las estrellas que rechazan la existencia de la actriz "sintética". "Dios mío, estamos perdidos. Es realmente aterrador. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, no nos desprendan de nuestra humanidad", afirmó Emily Blunt en un podcast de Variety. "Espero que todos los actores representados por la agencia que está haciendo esto la dejen tirada. Qué asco, daos cuenta", afirmó Melissa Barrera, actriz de Scream.

Otras celebridades como Nicholas Alexander Chavez (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez) también dejaron clara su postura. "No es una actriz de hecho, buen intento", sentenció el actor. "¿Y qué pasa con los cientos de mujeres vivas cuyos rostros se combinaron para crearla? ¿No podíais contratar a ninguna de ellas?", reflexionó Mara Wilson. "Fuera los agentes. Quiero nombres", escribió Kiersey Clemons (Flash) en la sección de comentarios.

Sin embargo, Van der Velden tiene claro que quieren que Norwood "sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman", aseguró Van der Velden en una entrevista concedida a Broadcast International el pasado mes de julio. Además, en un post de LinkedIn, la creadora comentó: "¿La audiencia? Les importa la historia, no si la estrella tiene pulso".