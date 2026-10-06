Sicario 3 ya está en marcha con el regreso de Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin - LIONSGATE

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Emily Blunt, Benicio Del Toro y Josh Brolin, protagonistas de la primera película de la saga Sicario, retomarán sus papeles en una tercera entrega que ya está en marcha. Al parecer, el trío de actores accedió a unirse al proyecto tras leer el guion de esta nueva película, firmado por el creador de Peaky Blinders, Steven Knight.

Según informa Deadline, Padraic McKinley (El peso de la libertad) será el encargado de dirigir el filme. El cineasta se incorporó al proyecto tras un exhaustivo proceso de selección en el que tanto productores como actores propusieron distintos candidatos, tal y como señala el medio citando fuentes cercanas a la producción.

Knight toma así el testigo de Taylor Sheridan (Yellowstone) como guionista, que escribió el libreto de las dos anteriores películas de Sicario, estrenadas en 2015 y 2018, respectivamente. Sheridan no está involucrado en esta tercera entrega de la saga y los detalles sobre la trama permanecen aún bajo llave.

El proyecto tiene previsto comenzar a rodarse a principios de este año. La producción se encuentra actualmente en fase de escritura, con Knight y McKinley trabajando en ese borrador del guion al que los protagonistas dieron el visto bueno, y quienes además están participando en dar forma al libreto con sus aportaciones.

La primera película de Sicario, estrenada en 2015, contó con Blunt, Del Toro y Brolin como protagonistas. El filme recaudó más de 84 millones de dólares a nivel mundial y contribuyó a consolidar a Denis Villeneuve como director de renombre. Tres años después vio la luz Sicario: El día del soldado, que no contó con el regreso de Blunt. Esta secuela amasó más de 76 millones de dólares en taquilla, elevando la recaudación total de la saga por encima de los 160 millones.

SICARIO 3 CONTARÁ CON EL REGRESO DE SU TRÍO PROTAGONISTA ORIGINAL

El estreno tanto de Sicario como de su secuela corrió a cargo de Lionsgate pero, para esta tercera entrega, fuentes cercanas aseguran que se prevé llevar el proyecto al mercado. De hecho, ya habría varios estudios interesados en hacerse con él.

Blunt ha protagonizado dos de los grandes estrenos de este verano: El diablo viste de Prada 2 y El día de la revelación, dirigida por Steven Spielberg. La actriz tiene pendiente el estreno de Un lugar tranquilo 3, que ya ha finalizado su rodaje y tiene su lanzamiento fijado el 30 de julio de 2027.

Brolin ha estrenado este verano La constelación del perro, dirigida por Ridley Scott, y tiene pendiente el estreno de Whalefall el próximo 16 de octubre. Por su parte, Del Toro fue nominado en la más reciente edición de los Oscar, en la categoría de mejor actor de reparto, por su papel en Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson.