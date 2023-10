Shawn Levy compara a Taylor Swift con Steven Spielberg

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Taylor Swift ya ha probado suerte como directora de vídeos musicales con All Too Well: The Short Film y The Man. La artista debutará como directora de largometrajes con un proyecto para Searchlight Pictures y, ya antes de rodar, el cineasta Shawn Levy ha alabado las habilidades de la estrella.

Levy, que hizo una breve aparición en All Too Well: The Short Film, ha hablado con Entertainment Weekly sobre las habilidades de Swift como directora. "Taylor, la magnitud de su visión de cómo quiere que sea una pieza creativa, ya sea una letra, una melodía, un puente, una gira de conciertos o un vídeo, es profunda. Es profundamente vívida y tiene la fuerza de sus convicciones. Spielberg estaba en el set de una película que él produjo y que yo dirigí, llamada Acero puro, y le dije: '¿Cómo sabes que es la toma correcta?'. Su respuesta fue: 'La manera en que la ves, eso hace que esté bien'. Siento que eso es algo que Taylor Swift ha descubierto muy bien, porque se trata de confiar en tu instinto", declaró.

Rodrigo Prieto, director de fotografía que ha colaborado con estrellas como Martin Scorsese y Greta Gerwig y que trabajó en los videoclips de The Man, Cardigan y Willow, también ha destacado el talento de Swift como realizadora. "Obviamente es toda una artista, pero también es una excelente directora. Debo decir que las cosas que he hecho con ella, los vídeos musicales, han sido extraordinarias. Alguien que no se centró en ser directora -es músico y cantante y es maravillosa en eso- entiende el cine y entiende la narración, entiende cómo contar la historia con una cámara y también es excelente con los aspectos técnicos", explicó en una entrevista con The Wrap.

Además de su película para Searchlight Pictures, recientemente también se desveló que Swift estaba preparando una serie. Según The Sun, la vocalista se reunió con Alice Birch, guionista que trabajó en Succession, para hablar sobre el rodaje de una ficción definida como "metafeminista" y que estaría basada en las experiencias amorosas de la celebridad.