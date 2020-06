¿Sexo real en 365 días (365 dni)? Massimo (Michele Morrone) responde

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

'365 días (365 dni)' sigue causando polémica y arrasando entre el público de Netflix, solo la nueva temporada de 'The Sinner' ha podido con ella. Su fuerte carga erótica sigue provocando arduas discusiones en redes sociales. Tan auténticas son las escenas sexuales, que hay una pregunta que ronda en la mente del público: ¿es sexo real lo que se ve en la pantalla? Ante esta cuestión, Michele Morrone (Massimo) responde.

Basada en la primera novela de la trilogía erótica de Blanka Lipinska, uno de los comentarios más habituales entre el público es que sus escenas de sexo parecen reales, debido a lo explícito de la imagen, en la que no faltan incluso sonidos de jadeos y susurros, como amplias secuencias de los actores completamente desnudos.

Pese que el director de fotografía de la cinta, Bartek Cierlica, habló con Variety sobre el reto que fue crear esa autenticidad ante la cámara, puesto que el sexo no era real. Ha sido Michele Morrone, el sexy mafioso de la cinta, el que ha dejado bien claro que lo que se ve en la pantalla es solo ficción.

"Parece real, porque somos buenos actores", dijo el intérprete italiano en un Instagram Live, en el que también participo Anna Maria Seklucka, Laura en la cinta. "No era real. Sé que mucha gente me escribe diciendo "¡Dios mío, es real! Pero no, no lo era", zanja el actor.

"You and Anna, you know ... I mean, the sex part was real?"



"Looks real?"



"Does, honestly. So you and Anna, this chemistry, is it real? My God, it looks real"



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ANITA REPRESENTANDO O FANDOM INTEIRO #365Dni pic.twitter.com/ueOjpV7sLc