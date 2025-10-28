¿Será Sydney Sweeney la chica Bond en la película de 007 de Denis Villeneuve?

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Denis Villeneuve, responable de la saga Dune y filmes como La llegada o Blade Runner 2049 será quien dirija la nueva entrega de James Bond. El filme que contará con guión de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, será el primero desde que la saga pasó al control creativo de Amazon MGM Studios. Ahora, Sydney Sweeney, la protagonista de Cualquiera menos tú o Immaculate, ha respondido a los rumores que la señalan como chica Bond en la nueva entrega de la franquicia de 007.

"No puedo", dijo Sweeney a Variety, haciendo una breve pausa antes de continuar: "Me intriga y entusiasma ver qué harán con ella". "No lo sé", añadió la actriz tras ser abordada al respecto.

"Para ser sincera, no estoy al tanto de todos los rumores sobre Bond, aunque siempre he sido una gran fan de la franquicia y estoy entusiasmada e intrigada por ver qué harán con ella", prosiguió Sweeney.

En cuanto a la posibilidad de interpretar a una chica Bond y formar parte del primer largometraje de la nueva era de 007, la estrella de Euphoria aseguró que "depende del guion". "Creo que me divertiría más siendo James Bond", afirmó a continuación Sweeney, que dará vida en la gran pantalla a la legendaria boxeadora Christy Martin en la cinta de David Michôd, Christy, que verá la luz el 7 de noviembre.

Sin duda, la idea de que Sweeney dé vida a un personaje femenino en un filme de James Bond -como ya hicieron en distintas etapas de la franquicia estrellas como Ursula Andress, Grace Jones, Halle Berry, Monica Bellucci, Eva Green o, más recientemente, Ana de Armas en Sin tiempo para morir- sería todo un sueño cumplido para los fans. En todo caso, solo el tiempo lo dirá.

Hasta el momento no se sabe quién será el sucesor de Daniel Craig para encarnar al agente británico con licencia para matar, creado por Ian Fleming en 1953, en la que será la primera película de la saga tras el acuerdo por el cual la familia Broccoli cedió el control creativo de la franquicia a Amazon MGM Studios.

Sin embargo, según apuntó Variety, Tom Holland, Jacob Elordi y Harris Dickinson son quienes suenan entre los principales candidatos para el papel.

Por otra parte, fan confeso de James Bond, Knight afirmó en una entrevista con BBC Radio su esperanza de poder crear "algo que sea igual pero diferente, y mejor, más fuerte y más atrevido".