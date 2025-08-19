Helen Mirren: "Soy muy feminista, pero Bond no puede ser una mujer"

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Denis Villeneuve es el elegido para dirigir la nueva película de James Bond, la primera tras el reciente acuerdo con el que la familia Broccoli cedía el control creativo de la franquicia a Amazon MGM Studios. A la espera de conocer quién toma el testigo de Daniel Craig como agente 007, Helen Mirren ha salido a la palestra para explicar por qué rechaza que una mujer sea quien encarne al célebre espía con licencia para matar.

"Soy muy feminista. Pero no puede ser una mujer. Simplemente no funcionaría. James Bond tiene que ser James Bond, de lo contrario se convierte en otra cosa", afirmó Mirren con contundencia en declaraciones a Saga Magazine.

Su compañero en la serie Tierra de mafiosos y en la película El club del crimen de los jueves, Pierce Brosnan, que interpretó por última vez al mítico agente secreto en 2002, en el filme Muere otro día, también se ha pronunciado al respecto.

"Les deseo lo mejor", expresó Brosnan en relación al próximo filme de la franquicia, que contará con el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, como guionista.

"Estoy deseando ver al próximo actor que asumirá el papel y cómo insuflará nueva energía y vida al personaje. Adoro el mundo de James Bond. Fue estupendo para mí. Es un regalo que nunca deja de dar frutos. Y ahora me siento como espectador diciendo: 'Enseñadnos lo que vais a hacer'", concluyó el actor.

Dicho esto, no es la primera vez que Mirren da una sonora opinión sobre 007. "Nunca me gustó James Bond", confesaba la actriz hace meses en una entrevista concedida a The Standard, exponiendo que nunca le había gustado la manera en que retrataba a las mujeres.

"Todo el concepto de James Bond está empapado y nace de un profundo sexismo", afirmó. "Las mujeres siempre han sido una parte importante e increíble del Servicio Secreto. Siempre lo han sido y muy valientes", continuó Mirren.

"Si oyes hablar de lo que hicieron las mujeres en la Resistencia francesa, son asombrosamente, increíblemente valientes. Así que contaría historias reales sobre mujeres extraordinarias que han trabajado en ese mundo", defendía la actriz.

No obstante, en este sentido la saga intentó dar un giro considerable introduciendo personajes femeninos como los de Vesper Lynd (Eva Green) y Madeleine Swann (Léa Seydoux) durante la etapa de Daniel Craig como James Bond. Y es que estos no se veían relegados al papel de hermosas mujeres que acompañaban al espía, sino que tuvieron un importante peso narrativo en las películas.

Hasta el momento no ha habido ningún anuncio oficial sobre quién encarnará a Bond en la 26.ª entrega de la franquicia. Sin embargo, los últimos rumores apuntaban a que el británico Scott Rose-Marsh había hecho una audición para el papel de 007.