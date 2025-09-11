Una bestial Sidney Sweeney pega duro en el brutal tráiler de Christy

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

El 7 de noviembre, y tras su presentación en el Festival de Cine de Toronto, llegará a las salas estadounidenses la nueva cinta de David Michôd, Christy. Entretanto, ya ha salido a la luz un brutal tráiler de este biopic, con una irreconocible Sidney Sweeney interpretando a la legendaria boxeadora Christy Martin mientras lucha por su vida en el cuadrilátero.

"Damas y caballeros, tengo un regalo para ustedes", se escucha decir al anfitrión de la velada de boxeo, mientras las imágenes muestran a Martin entrenando duramente para subirse al ring. "Es un honor conocerle, señor King", admite efusiva Christy ante el legendario promotor de boxeo Don King (Chad L. Coleman).

Tras mantener una conversación, Martin, su agente James Martin (Ben Foster) y King congenian. Instantes después, el adelanto muestra a Christy compitiendo en los cuadriláteros con duras oponentes. "Eres la campeona del mundo ahora mismo", afirma King mientras la abraza en una rueda de prensa, donde también se encuentra el boxeador Mike Tyson.

Sin embargo, aunque Martin ve cómo su vida ha dado un tremendo vuelco, impulsando su carrera, consiguiendo contratos y promociones, King también le advierte que es algo efímero. "Crees que eres lo que hace girar al mundo. Pero un día te despertarás y te darás cuenta de que funciona bien sin ti", sentencia.

Es entonces cuando el adelanto revela a la boxeadora en el cuadrilátero, luchando por su vida contra una contrincante que no le da tregua alguna. Abatida, Christy decide tomarse un respiro y llama a su padre para decirle que quiere volver a su hogar en Virginia.

"¿Quieres dejar a tu entrenador, tu carrera, todo?", pregunta dolido James a Christy, quien ahora es su mujer. Sin embargo, desafortunadamente para la boxeadora, su marido no está dispuesto a renunciar a ella bajo ningún concepto.

"No hay Christy Martin sin mí", afirma James, mientras el adelanto muestra cómo la maltrata. "Si me dejas, te mataré", le asegura a la boxeadora. "Haz lo que tengas que hacer", responde ella, desafiante y dispuesta a hacerse valer dentro y fuera del ring.

Christy narra el ascenso de Christy Martin como una de las boxeadoras más reconocidas de Estados Unidos en los años 90. Martin se convirtió en campeona mundial en el peso superwelter en 2009 y, un año después, sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su esposo, quien fue condenado en 2012. Dirigida por Michôd y coescrita junto a Mirrah Foulkes y Katherine Fugate, Christy también cuenta en su elenco con Merritt Wever, Katy O'Brian, Ethan Embry, Jess Gabor y Tony Cavalero.