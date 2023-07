Batman: El hijo del demonio, el cómic clave para The Brave and The Bold

Batman: El hijo del demonio, el cómic clave para The Brave and The Bold - DC

MADRID, 8 Jul. (Cultura Ocio) -

Los seguidores de DC tienen puestas muchas esperanzas en el nuevo universo cinematográfico que están gestando James Gunn y Peter Safran. Una nueva era que contará con un nuevo Superman, una nueva Supergirl... y también un nuevo Batman. El caballero oscuro regresará a la gran pantalla con The Brave and The Bold, un filme que estará dirigido por Andy Muschietti y que podría estar basado en El hijo del demonio, uno de los cómics clave de Batman durante la década de los 80.

A su paso por las viñetas, el cruzado de la capa ha sido protagonista de muchas aventuras alucinantes a lo largo de las décadas. Y los fans han visto cómo algunas de esas historias se han llevado al cine o la televisión con diversas series y películas.

Y teniendo en cuenta que Batman: The Brave and The Bold, presentará a Batman y Damian Wayne como Robin dentro del DCU de Gunn, muchos esperan que sea una adaptación de El hijo del demonio. Un relato de 1987 escrito por el guionista Mike W. Barr con Jerry Bingham a los lápices en el que se presentó a una versión de Damian Wayne como el hijo de Bruce con Talia al Ghul, la hija de Ra's al Ghul, el villano que interpretó Liam Neeson en el filme de Christopher Nolan, Batman Begins.

Antes de que Grant Morrison se pusiera al frente de Batman e Hijo con un ya adolescente Damian Wayne, formando equipo con su padre en 1987, DC cómics publicó Batman: El hijo del demonio, una historia en la que el protector de Gotham, acudía a Ghul para hacer frente a un enemigo involucrado en la muerte del científico Harris Blaine.

UN HIJO Y UNA RESPONSABILIDAD

Poco imaginaría entonces Bruce Wayne, que terminaría manteniendo un nuevo y tórrido romance con Talia al Ghul que no solo acabaría en boda, sino que incluso daría lugar a un hijo. Pero su felicidad se ve truncada cuando Talia se da cuenta de que Bruce necesita seguir desempeñando su papel de justiciero anónimo como Batman y que tener familia lo haría vulnerable. Por lo que, antes de poner punto final a su matrimonio, decide mentirle a la cara diciéndole que ha abortado aunque, en realidad, entrega en adopción al pequeño Damian.

La manera más plausible de que The Brave and The Bold adapte Batman: El hijo del demonio, sería situando su trama tras lo acontecido en el arco de los cómics. Esto es, con Bruce Wayne descubriendo que Talia no abortó y que alejó a Damian para entrenarlo antes de convertirlo en alguien digno de su padre, aunque no lo aprobase.

Una hipótesis que no resulta en absoluto descabellada si se tiene en cuenta que será la primera vez que Damiam Wayne haga su aparición en una película de Batman en imagen real y ya asumiendo el manto de Robin. Antes, eso sí, la película podría mostrar los orígenes del hijo de Wayne siendo además esta película la primera cinta del caballero oscuro en traer de vuelta al personaje después de que Chris O' Donnell lo interpretase por última vez en 1997 en Batman y Robin.