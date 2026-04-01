El sentido adiós de Paul Schrader a su esposa Mary Beth Hurt tras su muerte: "Me he preguntado cómo me sentiría"

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MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Mary Beth Hurt, actriz de títulos como Interiores, La edad de la inocencia o La joven de agua, falleció a los 79 años el sábado 28 de marzo. Ahora, su marido, el guionista y director Paul Schrader, le ha dedicado unas palabras que ha compartido en sus redes sociales.

"23 DE NOVIEMBRE DE 1978. Mi padre llevaba un diario meticuloso y escrito con letra cuidada. El Día de Acción de Gracias de 1978 escribió simplemente: 'Joan falleció a las 12:20 de la madrugada'. Nada más. Joan era su esposa y mi madre. Era un hombre de carácter firme", rememora el cineasta en un post que ha subido a su cuenta de Facebook.

"He mirado esta entrada del diario a lo largo de los años y me he preguntado cómo me sentiría yo en su lugar. Ahora estoy en ese lugar", reflexiona Schrader, guionista de Taxi Driver, La última tentación de Cristo o, más recientemente, Oh, Canada.

La pareja de artistas ha colaborado mano a mano en cuatro películas dirigidas por Schrader: en 1992 en Posibilidad de escape, protagonizada por Willem Dafoe y Susan Sarandon; en 1997 en Aflicción, que le valió a James Coburn el Oscar a mejor actor de reparto; en 2007 en The Walker, cuyo elenco encabezó Woody Harrelson, y en 2008 en la película protagonizada por Jeff Goldblum Adam resucitado.

Hurt y Schrader se casaron en agosto de 1983 y tuvieron dos hijos, Molly y Sam. A raíz del diagnóstico de alzhéimer de la actriz, Schrader se mudó con ella a la residencia The Coterie en Nueva York.