Muere Mary Beth Hurt, actriz de Interiores o La edad de la inocencia, a los 79 años - CONTACTO

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Mary Beth Hurt, actriz de títulos como Interiores, La edad de la inocencia o La joven de agua, ha fallecido a los 79 años. Según confirma a The Hollywood Reporter su marido, el guionista y director Paul Schrader, la intérprete murió el sábado 28 de marzo, mientras que su hija concreta en redes sociales que el deceso se produjo "tras una batalla de una década contra el alzhéimer".

"Era actriz, esposa, hermana, madre, tía y amiga, y asumió todos esos papeles con gracia y una fiereza llena de bondad. Aunque todos estamos de duelo, reconforta saber que ya no sufre y que se ha reunido en paz con sus hermanas", reza la publicación de Instagram compartida por Molly Schrader, hija de la nominada a tres Tony y del guionista de Taxi Driver y Toro Salvaje.

MARY BETH HURT (1946 - 2026)

Nacida el 26 de septiembre de 1946 en Iowa, Mary Beth Hurt comenzó su carrera sobre los escenarios neoyorquinos en 1974 y pronto quedó asociada a Broadway, donde obtuvo nominaciones al Tony por sus trabajos en Trelawny of the "Wells", Crimes of the Heart y Benefactors. Su incursión al cine llegó en 1978 con Interiores, drama familiar de Woody Allen en el que interpretó a una de las tres hermanas protagonistas.

En 1979, participó en Gélidas escenas invernales y en 1982 protagonizó junto a Robin Williams El mundo según Garp, donde encarnó a Helen Holm, uno de los papeles más recordados de su filmografía. En 1992, formó parte de Posibilidad de escape, su primera colaboración profesional con Schrader, con quien volvería a trabajar más adelante en Aflicción (1997) y The Walker (2007). En 1993, dio vida a Regina Beaufort en La edad de la inocencia, drama de época dirigido por Martin Scorsese.

A todo ello sumó una presencia continua en televisión con apariciones en series como Kojak, Treinta y tantos y Ley y orden. En la última etapa de su carrera profesional, Hurt fue nominada al Independent Spirit por The Dead Girl (2006) y participó también en producciones como El exorcismo de Emily Rose (2005), película de Scott Derrickson; La joven del agua (2006), largometraje de M. Night Shyamalan; Young Adult (2011) y Change in the Air (2018).