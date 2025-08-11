Sebastian Stan protagonizará una versión de Frankenstein ambientada en Rumanía

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Sebastian Stan, quien da vida en el Universo Cinematográfico Marvel a Bucky Barnes, más conocido como el Soldado de Invierno, protagonizará una nueva adaptación de Frankenstein que está preparando el director rumano Radu Jude. Y parece que en esta revisión ambientada en Rumanía el actor estadounidense podría encarnar tanto a Víctor Frankenstein como a su monstruo, pues el cineasta ha afirmado que imagina a Stan en "ambos papeles".

"Estoy escribiendo una película", reveló el realizador a The Hollywood Reporter, adelantando que tendrá por título Frankenstein en Rumanía. Actor y director ya habían hablado acerca de colaborar juntos, pero a Jude no se le ocurrió nada hasta que, según relata, le presentó su idea sobre Frankenstein y a Stan le gustó. El intérprete nació en Rumanía antes de mudarse a Estados Unidos con su madre.

Jude aseguró que imagina a Stan interpretando "ambos papeles", tanto el de Víctor Frankenstein como el de su monstruosa creación. En cuanto a la trama de la película, combinará la historia real de una prisión secreta de la CIA que existió en Rumanía con la leyenda del monstruo de Frankenstein.

Precisamente Jude está ahora mismo presentando su último filme, Dracula, en el Festival de Cine de Lorcano. Este mismo año ya presentó Kontinental '25, una sátira sobre la crisis inmobiliaria en Rumanía, en el Festival de Berlín, donde fue premiada con el Oso de Plata al mejor guion. El próximo proyecto que el cineasta tiene en su horizonte contará la historia de "una mujer que trabaja para una familia en Burdeos mientras su hija pequeña se queda en casa", en palabras del propio director.

Por su parte, tras aparecer en Thunderbolts*, Stan aparecerá en Vengadores: Doomsday, que verá la luz en cines el 18 de diciembre de 2026. En la última edición de los Oscar, el actor fue nominado en la categoría de mejor actor principal por su papel como Donald Trump en The Apprentice. Además, fue premiado con un Globo de Oro por A Different Man.

La próxima adaptación del clásico de Mary Shelley será la de Guillermo del Toro, que se presentará dentro de la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia. Protagonizado por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, el filme aún no cuenta con fecha oficial de estreno, pero es de suponer que pasará por un reducido número salas de cine para poder entrar en la carrera de premios, antes de su estreno en Netflix.