Scott Derrickson (Doctor Strange) dirigirá la secuela de Dentro del laberinto

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Tras abandonar la secuela de Doctor Strange por diferencias creativas con Marvel Studios, Scott Derrickson ya tiene nuevo proyecto. El realizador dirigirá la secuela de Dentro del laberinto, que contará con guion de Maggie Levin.

Según Deadline, TriStar Pictures, el estudio que está tras esta tardía secuela del filme de fantasía de los ochenta, ya ha llegado a un acuerdo con el cineasta. Además de por su trabajo en la primera cinta de Dr. Strange, Derrickson es conocido por títulos como Sinister o El exorcismo de Emily Rose. Por su parte, Levin escribió y dirigió Into the Dark: My Valentine para Hulu.

La película original de 1986 fue dirigida por Jim Henson (Cristal oscuro, Los Teleñecos, Barrio Sésamo), cuya compañía, The Jim Henson Company, producirá esta nueva entrega. El filme fue protagonizado por David Bowie y Jennifer Connelly y se convirtió en una película de culto que ha dado pie a otros proyectos como novelas, cómics, videojuegos, proyecciones y hasta una fiesta anual para fans.

La historia estaba centrada en el personaje de Connelly, Sarah, una joven que intenta llegar al centro de un enorme laberinto para rescatar a su hermano pequeño. Bowie interpretó a Jareth, el rey de los Goblins. El resto de los personajes fueron encarnados por títeres creados por la compañía de Henson.

El pasado mes de enero Derrickson anunció que no dirigiría la secuela de Dr. Strange. "Marvel y yo acordamos mutuamente separarnos en Doctor Strange: In the Multiverse of Madness debido a diferencias creativas. Estoy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré como productor ejecutivo", afirmó en Twitter. Recientemente se desveló que será Sam Raimi quien tome el testigo como realizador de la cinta, que llegará a los cines el 5 de noviembre de 2021.