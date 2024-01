Scorsese sorprende con la escasa duración de su película sobre Jesucristo que rodará este 2024

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Martin Scorsese se encuentra en plena campaña de premios con Los asesinos de la luna. Sin embargo, el legendario cineasta ya está pensando en su próximo proyecto. Se tratará, como había confirmado previamente, de una película sobre la vida de Jesús. Y ahora ha desvelado cuándo comenzará a rodarla y, sobre todo, su duración.

En una entrevista concedida a Los Angeles Times, Scorsese ha informado de que ya ha terminado el guion de la cinta junto al crítico y cineasta Kent Jones. La historia adaptará el libro A Life of Jesus, de Shusaku Endo. Se trata del mismo novelista que escribió Silencio, texto que el director adaptó en su filme de 2016. El rodaje comenzará a finales de 2024.

Lo más sorprendente del reportaje, sin embargo, es la duración que Scorsese espera que tenga su película sobre Jesús. Se tratará de un proyecto de apenas 80 minutos, muy lejos de los metrajes de la mayoría de sus cintas, que sobrepasan las dos e incluso las tres horas. De hecho, si lo consigue, será su largometraje de ficción más corto jamás realizado.

En la última década, Scorsese ha estrenado El lobo de Wall Street, que dura 179 minutos; Silencio, que dura 159 minutos; El Irlandés, que dura 209 minutos; y el pasado 2023 la mencionada Los asesinos de la luna, con 206 minutos. Pasar de esas cifras a tan solo 80 minutos será un gran salto para el cineasta.

En su filmografía, las películas más cortas que ha rodado nunca son El tren de Bertha (85 minutos), ¿Quién llama a mi puerta? (90 minutos) y Jo, ¡qué noche! (94 minutos). Todas las demás, a excepción de sus cortometrajes y sus documentales, superan los 100 minutos.

La cinta de Jesús de Scorsese se desarrollará principalmente en la actualidad, aunque el cineasta asegura no querer acotarse a un período determinado para otorgarle sensación de atemporalidad. La historia se centrará en las enseñanzas fundamentales de Jesús sin hacer proselitismo.

"Estoy tratando de encontrar una nueva manera de hacerlo más accesible y eliminar la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada", explica el director. Y es que lo que busca es regresar a los principios básicos de la religión. "Actualmente, dices esa palabra y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza porque ha fracasado en muchos sentidos", matiza.

"Pero eso no significa necesariamente que el impulso inicial fuera equivocado. Regresemos. Pensemos en ello. Puedes rechazarlo. Pero podría marcar una diferencia en cómo vives tu vida, incluso al rechazarla. No lo descartes sin más. Eso es de lo que estoy hablando", sentencia al respecto. La película de Jesús no cuenta con fecha de estreno ni reparto anunciado.