Scorsese prepara una película sobre Jesucristo tras su "inspirador" encuentro con el Papa Francisco

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Después del exitoso pase de 'Killers of the Flower Moon' en el festival de Cannes, Martin Scorsese ha acudido a Italia para encontrarse en el Vaticano con el Papa Francisco. Allí, delante de los miembros más importantes de la Iglesia Católica, el prestigioso realizador ha anunciado que está preparado para volver a hacer una película sobre la vida de Jesucristo.

Durante una conferencia celebrada en el Vaticano el pasado fin de semana, Scorsese anunció que desea responder a la llamada que El Papa hizo a los artistas asistentes al coloquio de inspirar a través de sus obras haciendo una película sobre Jesucristo. "He respondido al llamamiento del Papa a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo el guión de una película sobre Jesús", declaró el director de 'El lobo de Wall Street' y 'Taxi Driver', según informa Variety.

Además, anunció que es un proyecto que está a punto de arrancar y convertirse en realidad. "Y estoy a punto de empezar a hacerla", añadió sobre su nueva cinta. La conferencia, titulada 'La estética global de la imaginación católica', fue organizada por la publicación jesuita 'La Civiltà Cattolica' en colaboración con la Universidad de Georgetown.

El editor de este periódico religioso, Antonio Spadaro, ha compartido en Twitter varias imágenes de Martin Scorsese junto al Papa Francisco tomadas en la reunión, en el momento en el que el director le anunciaba al Pontífice su nueva película religiosa.

