El director de Stop! That! Train! responde a las acusaciones de uso de IA en la película: "artistas se dejaron la piel"

El director de Stop! That! Train! responde a las acusaciones de uso de IA en la película con RuPaul: "Cientos de artistas se dejaron la piel" - BLEECKER STREET

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Adam Shankman ha negado las acusaciones surgidas en redes sociales sobre el supuesto uso de inteligencia artificial generativa en Stop! That! Train!, la comedia de acción encabezada por RuPaul y primer largometraje derivado del fenómeno televisivo RuPaul's Drag Race. El director de Hairspray y Un paseo para recordar ha asegurado que en su próxima película, que llegará a los cines estadounidenses el 12 de junio, "no hay absolutamente ningún plano concebido por IA" y que el trabajo de efectos visuales está realizado por "cientos de artistas que se dejaron la piel".

La polémica comenzó después de que varios usuarios cuestionaran en redes sociales el acabado visual del filme tras algunos pases previos y su material promocional. Entre los comentarios que alimentaron el debate estuvo una reseña publicada en Letterboxd por Gloria Cook, artista de efectos visuales, quien aseguró que la cinta presenta "uno de los usos más evidentes de IA" que había visto en una película y señaló la presencia en los créditos de Acme AI & FX, una compañía de producción audiovisual especializada en herramientas de inteligencia artificial aplicadas a efectos visuales.

RuPaul movie apparently confirmed to contain mass amounts of genAI with the top billed VFX company literally being AI-based... secret blessing that shit ain't playing in the UK pic.twitter.com/lpszYniWo9 — Ben Eales (@ben_eales) May 30, 2026

(1/7) I’m the reviewer who started the speculation that Stop! That! Train! used genAI. While many repeating this claim haven’t seen the film, I have and can point out what I’m talking about. I know what I saw, no matter how the film’s director or PR team try to spin it pic.twitter.com/PbpAIlkWTG — Gloria Cook (@NE0N_Hammer) June 2, 2026

Ante la repercusión de los comentarios, Shankman los ha negado de forma tajante a través de su cuenta de Instagram. "¡Hola a todos! ¡Cada plano de Stop! That! Train! está hecho por humanos! Ha llegado a mi conocimiento que hay rumores en Internet de que Stop! That! Train! está llena de planos totalmente generados por IA y estoy aquí para deciros que eso es completamente falso", escribe el director en una publicación acompañada por el póster de Stop! That! Train!.

"No hay absolutamente ningún plano concebido por IA en la película. Contratamos a cientos de artistas de efectos visuales que se dejaron la piel para sacar esto adelante de cara al estreno y ni un solo trabajo se arrebató de manos humanas", añade Shankman en el comunicado, donde subraya que "la película es una obra de alegría y risas hecha completamente por humanos". "¡Vedla y disfrutadla! ¡Necesitamos reír!. Comprad ya las entradas y apoyad a todos los increíbles artistas que hicieron esto y cobraron por ello", concluye el realizador.

Por el momento no se ha detallado qué trabajos concretos desempeñó en la película Acme AI & FX, la compañía vinculada a herramientas de inteligencia artificial que figura en los créditos de Stop! That! Train!.

STOP! THAT! TRAIN! LLEGA A LOS CINES DE ESTADOS UNIDOS EL 12 DE JUNIO

Stop! That! Train! está dirigida por Adam Shankman y escrita por Christina Friel y Connor Wright. La cinta supone el primer largometraje de ficción nacido del universo de RuPaul's Drag Race y está producida por World of Wonder, la compañía responsable del popular concurso televisivo. La película, que se rodó en 19 días según Shankman, todavía no tiene fecha de estreno en España.

"Stop! That! Train! sigue a las mejores amigas Tess (Ginger Minj) y DeeDee (Jujubee), unas azafatas de tren que cambian sus tediosos turnos en el Stank Rail por el deslumbrante Glamazonian Express. Cuando una catastrófica tormenta amenaza con descarrilar el tren de alta velocidad y estrellarlo contra Los Ángeles, el dúo de clase turista deberá unir fuerzas con las esnobs azafatas de primera clase (Symone, Brooke Lynn Hytes y Marcia Marcia Marcia) y con la presidenta Gagwell (RuPaul) para salvar el día en esta desenfrenada aventura de comedia y espíritu camp", reza la sinopsis del proyecto.

El reparto reúne a numerosos rostros vinculados a Drag Race, entre ellos Latrice Royale, Monét X Change, Angeria Paris VanMichaels y Marcia Marcia Marcia. El filme también cuenta con apariciones de figuras populares del cine, la televisión y la comedia estadounidense como Sarah Michelle Gellar, Rachel Bloom, Lisa Rinna, Joel McHale, Michelle Visage, Jesse Tyler Ferguson, Raven-Symoné, Chris Parnell, Matt Rogers y Brian Jordan Alvarez, entre otros.