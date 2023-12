Saw 11 ya tiene fecha de estreno

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

Saw XI, la nueva entrega de una de las sagas de terror más longevas y aclamadas por los fans, ya tiene fecha de estreno en cines. Lionsgate ha anunciado que la próxima película de la franquicia protagonizada por el macabro Jisaw está en marcha y llegará a las salas el próximo el 27 de septiembre de 2024.

Así lo ha confirmado Lionsgate. La productora anunció su nuevo proyecto a través de una publicación de Instagram, que presenta números romanos contra un espeluznante fondo de Saw que detalla la fecha de lanzamiento del 27 de septiembre de 2024. Se compartió junto con una breve leyenda: El juego continúa.

En su anunció de lanzamiento, la compañía no ha ofrecido más detalles sobre la trama o protagonistas de la próxima entrega, ya que la último filme de la franquicia llegó a los cines hace relativamente poco. Dirigida por Kevin Greutert, Saw X se estrenó el 29 de septiembre de este año, recaudando 107 millones de dólares con un presupuesto de producción de 13 millones de dólares.

Creada por James Wan, la saga arrancó el 29 de octubre de 2004, de la que ya se han estrenado diez películas no resulta sorprendente. Sobre todo, si se tiene presente el espectacular desempeño en taquilla de todas las entregas anteriores. Saw III (164 millones), Saw II (147 millones), Saw IV (139.4 millones), Saw 3D (136 millones), Saw V (113.9 millones), Saw (103.9 millones), Jigsaw (88.9 millones), Saw VI (69.7 millones) y Spiral: Saw (39.5 millones).

La franquicia que sigue los despiadados asesinatos de John Kramer (Jigsaw), quien asesina y atrapa a sus victimas en situaciones a modo de juegos o pruebas para comprobar la voluntad de vivir de sus víctimas a través de todo tipo de torturas físicas y psicológicas regresará en la próxima película para embarcarse en un nuevo juego aún más macabro.