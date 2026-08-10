Sam Mendes rodará las películas de los Beatles en Abbey Road

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

La producción de las esperadas películas sobre los Beatles dirigidas por Sam Mendes se trasladará este verano hasta uno de los escenarios más estrechamente ligados a la historia de la banda: Abbey Road, en Londres. En esta emblemática ubicación se rodará una escena en la que participarán alrededor de 80 extras y varios vehículos de época, en la mítica calle donde el legendario cuarteto de Liverpool fue fotografiado para la portada de su famoso álbum homónimo.

La pasada semana, los vecinos y propietarios de negocios situados en los alrededores de Abbey Road recibieron una carta de Sony Pictures en la que se les informaba de los preparativos para el rodaje de un próximo largometraje ambientado en el Londres de los años 60, según informa Deadline.

En la circular se detallaba que una de las secuencias previstas en Abbey Road contará con la participación de alrededor de 80 extras y varios vehículos de época. Además, parte del rodaje tendrá lugar en el patio delantero de los Abbey Road Studios.

La información también destaca que fuentes cercanas a la producción confirmaron que el rodaje en la icónica calle londinense se llevará a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Westminster. Asimismo, la carta remitida a los residentes detalla que, con el fin de garantizar la seguridad tanto del público como del reparto y el equipo técnico, se establecerán cortes de tráfico y desvíos temporales de varias líneas de autobús durante las jornadas de grabación. Hasta el momento, no se ha confirmado si el rodaje incluirá también escenas en el interior de los emblemáticos Abbey Road Studios.

LA RELACIÓN DE LOS ABBEY ROAD STUDIOS CON LOS BEATLES Y EL CINE

Inaugurados en 1931, los Abbey Road Studios fueron los primeros estudios de grabación construidos específicamente para ese propósito y, desde entonces, se han convertido en un referente de la industria musical. Por sus instalaciones han pasado artistas como The Beatles, Pink Floyd, Ella Fitzgerald, Fela Kuti, Amy Winehouse y Lady Gaga.

La relación de The Beatles con los estudios fue especialmente estrecha. Entre 1962 y 1970 grabaron allí 190 de las 210 canciones de su catálogo y dieron a su último álbum grabado en estudio el nombre de Abbey Road, cuya icónica portada inmortalizó el paso de peatones situado frente al edificio.

Los Abbey Road Studios también se han consolidado como uno de los principales centros de grabación de bandas sonoras. En sus instalaciones se ha trabajado en la música de sagas como Star Wars, Harry Potter y El Señor de los Anillos o Barbie. Sin embargo, son pocas las producciones que obtienen permiso para rodar en sus instalaciones. Una de las más recientes fue Midas Man, el biopic sobre Brian Epstein.

Las cuatro películas dirigidas por Mendes, una por cada miembro de los Beatles, con guion de Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne, tienen previsto su estreno en cines para abril de 2028. El reparto está encabezado por Paul Mescal, que interpretará a Paul McCartney; Harris Dickinson, que dará vida a John Lennon; Joseph Quinn, que encarnará a George Harrison; y Barry Keoghan, que se pondrá en la piel del batería Ringo Starr.

Completan el reparto Saoirse Ronan, como Linda McCartney, primera esposa de Paul McCartney; Mia McKenna-Bruce, como Maureen Starkey, primera esposa de Ringo Starr; Anna Sawai, como Yoko Ono, esposa de John Lennon; y Aimee Lou Wood, como Pattie Boyd, primera esposa de George Harrison. Además, según adelantó Deadline, James Norton, quien interpreta al formidable y malévolo Ormund Hightower en la tercera temporada de La casa del dragón, será Brian Epstein, el mánager de los Beatles en las cuatro películas de Mendes.