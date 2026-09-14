Sandra Bullock recuerda sus primeras audiciones ante "toda clase de pervertidos": "Pedían que me bajarse los pantalones" - DAVID JONES / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a los cines Prácticamente Magia 2, con Sandra Bullock y Nicole Kidman retomando sus roles en la película original. Echando la vista atrás a su trayectoria en el mundo del cine, Bullock ha recordado sus primeras audiciones en las que, rememora, se encontró con "pervertidos" con los que se alegra de no haber acabado trabajando.

En una conversación con Jennifer Aniston para la revista Interview, Bullock recordaba sus primeros pasos en la industria. "Estaba en Nueva York, trabajaba de camarera y me presentaba a audiciones con toda clase de pervertidos, que me pedían que me bajara los pantalones", rememora Bullock.

"Y pensaba: 'No, ese papel no es para mí'. Iba abriéndome camino", continúa, explicando que, cuando eres actor tienes miedo constantemente a quedarte sin trabajo, "así que simplemente aceptas lo que te ofrecen y le sacas el máximo partido".

"La única vez que tomé una decisión deliberada sobre mi carrera fue cuando dije: 'Tengo que dejar ya las comedias románticas', porque me estaban criticando muchísimo por ellas. Y acepté un papel en una película llamada Crash", rememora Bullock.

Estrenada en 2004, la cinta se hizo con tres premios Oscar, incluyendo mejor película. Este cambio de rumbo en su carrera hacia el drama le valió a Bullock, cuatro años después, el Oscar a mejor actriz principal por su papel en Un sueño posible.

SANDRA BULLOCK RECUERDA SUS INICIOS EN EL CINE

Más adelante en la conversación, Anniston le preguntaba a Bullock cuál creía que era la clave para construir una carrera sólida en la industria del cine, si tener talento, saber elegir el momento adecuado o saber cuándo decir que no.

"Tiene que ver con trabajar a tope. Trabajar en equipo y cuidar de los demás", contesta Bullock. "Y estar agradecida. Sé lo afortunada que soy, y sé que es algo efímero", añade la actriz.

En su primer fin de semana en cartelera, la secuela de Prácticamente Magia ha recaudado 46 millones de dólares a nivel mundial. Completan el elenco, junto a Bullock y Kidman, Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Solo Maridueña, Dianne Wiest y Stockard Channing, entre otros.