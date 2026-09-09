Sandra Bullock y Nicole Kidman protagonizan Prácticamente magia 2: "Nos gustaría tener el poder de eliminar el odio" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 9 Sep. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Casi tres décadas después de protagonizar 'Prácticamente magia', Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a encarnar a las hermanas Sally y Gillian Owens en 'Prácticamente magia 2', que llega a los cines este viernes 11 de septiembre. "Nos gustaría tener el poder de eliminar el odio y los prejuicios", aseguran las dos grandes estrellas de la esperada secuela dirigida Susanne Bier ('Cosas que perdimos en el fuego', 'A ciegas').

Esta continuación recupera el humor, el caos y la magia de la historia original, pero amplía el aquelarre con una nueva generación de brujas interpretadas por Joey King y Maisie Williams. En 'Prácticamente magia 2', las hermanas Owens tendrán que enfrentarse a una oscura maldición capaz de destruir definitivamente a su familia. Una amenaza que vuelve a situar la hermandad y el hogar en el centro de la historia.

"Creo que es porque habla de la familia y del hogar", señala Kidman en una entrevista concedida a CulturaOcio al reflexionar sobre la conexión que el público mantiene con la primera película. Para la actriz ganadora del Oscar por 'Las horas', el gran atractivo de la historia reside en la certeza de que siempre existe un lugar al que regresar.

"Es sentir que esa hermandad siempre está ahí y que, por mucho que te desvíes del camino, puedes regresar y estar a salvo", explica la intérprete, que también recuerda la singular combinación de géneros de la cinta original. "Tenía un tono muy poco habitual. Había humor, era oscura. Era divertida. Era triste. La gente simplemente conectó con ella", afirma.

Aunque han pasado muchos años desde que dieron vida por primera vez a las hermanas Owens, Bullock asegura que recuperar la complicidad con Kidman fue completamente natural. "Fue como si nunca nos hubiéramos ido", confiesa. La actriz revela que ambas retomaron sus personajes sin necesidad de preparación o conversaciones previas. "Fue extraño. No hubo ensayos para nosotras. No hablamos del tema. Fue como ponerse un par de zapatos que te quedan perfectos", recuerda.

Kidman también se reencontró fácilmente con la personalidad libre e impulsiva de Gillian, una mujer que ha aprendido a vivir bajo el peso de la maldición de las Owens sin renunciar a disfrutar de la vida. "Me encanta su espíritu libre. Me encanta que se atreve a probarlo todo, a intentarlo. Acepta su situación tal cual es", explica.

La interprete australiana recuerda que su personaje asumió que, si la maldición condenaba a morir a cualquier hombre del que se enamorase, la solución era evitar el amor romántico, pero no dejar de vivir. "Si nos enamoramos o amamos a alguien, esa persona morirá. Así que no nos enamoramos, pero igual podemos divertirnos y vivir al máximo", apunta Kidman. "Ese es, en cierto modo, el tema de la película: vive un poco, vive intensamente", agrega.

UNA MADRE PROTECTORA

'En Prácticamente magia 2', el paso del tiempo también ha transformado profundamente a Sally Owens. Bullock describe a su personaje como una madre extremadamente protectora que, convencida de estar haciendo lo mejor para sus hijas, ha terminado ocultándoles la verdad.

"Se ha cerrado por completo. Se ha cerrado en banda y ha contado algunas mentiras para protegerlas. Cree que está haciendo lo correcto, y ¿qué madre no conoce ese camino? Haríamos cualquier cosa por nuestros hijos", asegura la actriz.

Cuando el público se reencuentra con ella, Sally se ha refugiado en una vida completamente organizada. "Está muy contenta con una existencia muy reglamentada y planificada, y cualquier cosa que se salga de lo normal la aparta", explica la interprete nominada al Oscar por 'Gravity' o 'The Blind Side'. "Basta con mantener ese pequeño mundo bajo estricto control y ella se siente bien. Obviamente, no está bien, pero ella cree que está actuando correctamente", puntualiza.

La nueva entrega incorpora nuevos rostros a la familia Owens. Joey King, que interpreta a Kylie, reconoce la responsabilidad que supone entrar en un universo tan importante para sus seguidores. "Esta película, esta franquicia, significa muchísimo para mucha gente, incluidas nosotras", asegura. "Es algo totalmente surrealista. Estoy muy agradecida de formar parte de este reparto y de este aquelarre de brujas", añade.

Por su parte, Maisie Williams cree que las diferencias entre las mujeres Owens constituyen precisamente su mayor fortaleza. La intérprete destaca especialmente la energía caótica que comparten en las escenas familiares, en las que todas hablan a la vez. "Lo más divertido de formar parte de esta familia ha sido ese parloteo constante, poder pisarnos las frases unas a otras y sentir esa energía", relata Williams, que compara la dinámica de las Owens con la relación que mantiene con su propia hermana.

MAGIA CONTRA EL ODIO

Más allá de los poderes de sus personajes, Bullock y Kidman tienen claro qué tipo de magia les gustaría poseer en el mundo real. Kidman elegiría "el poder de sanar", mientras que Bullock utilizaría sus habilidades para "eliminar el odio y los prejuicios". "Me gustaría conseguir que todo el mundo sintiera las consecuencias de sus actos, que sintiera el mismo dolor que ha causado intencionadamente a otra persona", declara Bullock.

"Todos cometemos errores y tenemos pequeños tropiezos, pero a las personas que hacen daño a propósito me gustaría poder decirles: 'Ahora vas a sentir el daño que has causado'", añade. La actriz confía en que esa capacidad podría modificar la conducta de quienes actúan con crueldad. "Quizá eso ayudaría a cambiar un poco las cosas respecto a cómo están hoy en día", concluye. Los actores Dianne Wiest, Stockard Channing, Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod completan el reparto de 'Prácticamente magia 2'.