Sandra Bullock deja la puerta abierta para Prácticamente magia 3: "Si esta tiene éxito..." - WARNER BROS.

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo 11 de septiembre llega a los cines Prácticamente magia 2, que vuelve a contar con Sandra Bullock y Nicole Kidman como las hermanas Owens. Y aunque la cinta se ha hecho esperar (han pasado casi 30 años desde que se estrenara la primera entrega), una de sus estrellas ya ha hablado de la posibilidad de mantener viva la saga con una tercera película.

"Si esta tiene éxito, haremos una tercera parte y les pasaremos el testigo a las chicas", expresó Bullock en una entrevista concedida a Vanity Fair. Así, la ganadora de un Oscar no solo ha dejado la puerta abierta a una próxima entrega, sino que además ha adelantado la dirección que podría tomar esta, con Joey King y Maisie Williams, que en la secuela dan vida a las hijas de su personaje, tomando el relevo como las protagonistas.

Cabe decir que la saga literaria en la que se basa Prácticamente magia, escrita por Alice Hoffman, consta de cuatro libros, y ya la segunda cinta ha tomado como referencia el último de ellos, The Book of Magic. De esta manera, una nueva película debería tomar elementos no usados de las novelas o presentar una historia original.

¿SE PUEDE VER PRÁCTICAMENTE MAGIA 2 SIN HABER VISTO LA PRIMERA?

Aunque se trate de una secuela, Bullock ha asegurado que no es necesario haber visto Prácticamente magia para entender la historia. "Si no has visto la primera película, no pasa nada", expresó. "Pero si sí la has visto, hay detalles nostálgicos que nos recuerdan que seguimos en el mismo lugar con la misma gente, y que ahora se suman dos pequeñas brujas mágicas más", añadió.

"Prácticamente magia 2 vuelve a un mundo impregnado de travesuras a la luz de la luna y poderosa magia ancestral, en el que las hermanas Owens deben enfrentarse a la oscura maldición que amenaza con desintegrar a su familia de una vez por todas, en un evento cinematográfico imprescindible lleno de diversión, magia y caos", reza la sinopsis oficial del filme.

La película está dirigida por Susanne Bier y coescrita por Georgia Pritchett y Akiva Goldsman, quien ya se encargó de escribir el libreto de la primera entrega junto a Robin Swicord. Aparte de con el regreso de Kidman y Bullock y los fichajes de King y Williams (que reemplazan a Evan Rachel Wood y Alexandra Artrip en el papel de Kylie y Antonia Owens), el filme cuenta en su reparto con Lee Pace, Xolo Maridueña, Solly McLeod, Stockard Channing, Dianne West, Tammy Appenzellar y Christopher Moore.