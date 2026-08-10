Archivo - Samara Weaving y Lydia Peckham también se suman a The Legend of Zelda - CONTACTO - Archivo

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

La película en imagen real de The Legend of Zelda ya concluyó su rodaje, pero es ahora cuando van saliendo a la luz los nombres que completarán el elenco de la película, cuyo estreno está previsto para el 7 de mayo 2027. Recientemente, se anunciaba que Sam Neill, que falleció hace tan solo unos días, tendrá un papel póstumo en el filme, en el que, tal y como se ha dado a conocer ahora, también figuran Lydia Peckham y Samara Weaving como parte del reparto.

Según informa Deadline, se desconoce el papel que encarnará Peckham en la película. La actriz de Núremberg o Los hermanos demolición ya trabajó anteriormente con el director de The Legend of Zelda, Wes Ball, en El reino del planeta de los simios, estrenada en 2024.

Respecto al fichaje de Weaving, del que ha informado el 'insider' The Beyond Reporter, también se desconoce a qué personaje encarnará en la nueva adaptación cinematográfica de la legendaria saga de videojuegos.

Hace apenas unas semanas, se anunciaba que Weaving se unía al universo de Marvel para dar vida a Emma Frost en el reboot de los X-Men capitaneado por Jake Schreier. La actriz ha trabajado además en películas como Noche de bodas y su secuela y series como Nine Perfect Strangers.

¿QUÉ PERSONAJES APARECERÁN EN LA PELÍCULA DE THE LEGEND OF ZELDA?

Algunos rumores ya apuntan a que Weaving podría encarnar en The Legend of Zelda a una de las Grandes Hadas que han aparecido a lo largo de la franquicia de videojuegos. También se especula con el papel que tendrá el recientemente fallecido Sam Neill en la película, siendo una de las posibilidades que dé vida al rey de Hyrule, es decir, el padre de Zelda.

Junto a Benjamin Evan Ainsworth como Link y Bo Bragason como la princesa Zelda, la cinta también cuenta en su reparto con Uli Latukefu como Ganondorf, Dichen Lachman como Impa e Yvonne Strahovski como una reina. Aunque por el momento no se sabe el papel exacto al que dará vida esta última, podría tratarse de la reina de Hyrule.

La película no adapta ninguna entrega concreta de la célebre saga de videojuegos, sino que se inspira en el universo al completo para construir su trama; una estrategia similar a la que ya utilizó Illumination con Super Mario Bros: La película.

Según informaba Deadline cuando se anunció el fichaje de Latukefu, el actor firmó un contrato que le vinculaba a varias películas, lo que abre la puerta a que la cinta pueda ser la primera de varias entregas inspiradas en el universo de The Legend of Zelda.