Archivo - Nueva filtración de Link en la película de The Legend of Zelda dispara el hype de los fans - NINTENDO/SONY - Archivo

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

La película en imagen real de The Legend of Zelda tiene previsto su estreno en cines para el 7 de mayo de 2027. Gyula Pados, director de fotografía del filme, dirigido por Wes Ball, ha mostrado accidentalmente una ilustración de Benjamin Evan Ainsworth (La maldición de Bly Manor) como el heroico Link que ha causado furor entre los fans.

Pados lanzó en su Instagram una ilustración incrustada en una claqueta del rodaje de The Legend of Zelda y aunque no tardó en eliminarla, se viralizó rápidamente en redes. En ella, el Link de Ainsworth aparece con una mirada desafiante, portando a la espalda su legendario escudo y sujetando firmemente su espada, como si estuviera retando a un adversario.

No obstante, lo que verdaderamente ha desatado el entusiasmo entre los fans de Nintendo es su indumentaria. El diseño del traje guarda una gran fidelidad estética con el atuendo que Link vestía en el videojuego The Legend of Zelda: Twilight Princess, título lanzado para GameCube y Wii en 2006.

New look at Link with a cloak from the live-action 'Legend of Zelda' movie clapboard ⚔️🎬 pic.twitter.com/FaJjT6TU39 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 20, 2026

Nintendo ya había despertado el fervor de los incondicionales al mostrar las primeras imágenes de Ainsworth como Link y de Bo Bragason (Los Radley) como la princesa que da nombre a la célebre saga en la película, coproducida por Nintendo y Sony. El rodaje de The Legend of Zelda arrancó a comienzos del pasado noviembre en Wellington, Nueva Zelanda, y finalizó su producción este abril de 2026.

"The Legend of Zelda sigue a Link, un joven guerrero destinado a proteger el reino mágico de Hyrule de las fuerzas de la oscuridad. La tierra está amenazada por Ganon, un despiadado señor de la guerra que busca la Trifuerza, una antigua reliquia de la que se dice que concede un poder ilimitado. Para detenerlo, Link debe emprender un viaje peligroso, enfrentándose a criaturas monstruosas, explorando mazmorras traicioneras y resolviendo intrincados rompecabezas para descubrir artefactos sagrados que puedan ayudarle en su misión", reza la sinopsis.

Hasta el momento, se desconoce qué juego o combinación de juegos servirá como base principal de la adaptación cinematográfica. Aunque la sinopsis encaja con la estructura argumental de varias entregas de la franquicia, desde títulos fundamentales como The Legend of Zelda o A Link to the Past, también es probable que se base en Twilight Princess.

Además de dirigir, Ball produce junto a Shigeru Miyamoto, cocreador de Zelda y Mario, y Avi Arad, veterano ejecutivo y productor asociado históricamente a Marvel y Spider-Man.

Por otro lado, Ball ya anticipó el enfoque que mantendrá en la película. "Quiero lograr una especie de Miyazaki en imagen real, esa sensación de maravilla y fantasía que él aporta a las cosas. No será El Señor de los Anillos, será su propia cosa, una gran aventura fantástica", explicó el director de El reino del planeta de los simios a Entertainment Weekly.