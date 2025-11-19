La película de imagen real de The Legend of Zelda ya tiene fecha de estreno

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

El rodaje de la película en imagen real de The Legend of Zelda ha comenzado en Wellington, Nueva Zelanda. Después de que Nintendo causara furor con el reciente lanzamiento de las primeras imágenes de sus protagonistas, Benjamin Evan Ainsworth (La maldición de Bly Manor) como Link y Bo Bragason (Los Radley) como la princesa que da nombre a la célebre saga, ahora se ha dado a conocer cuándo llegará la cinta de Wes Ball a la gran pantalla.

"Soy Miyamoto. Hemos comenzado el rodaje a gran escala de la película en imagen real de The Legend of Zelda en un hermoso entorno natural con Bo Bragason como Zelda y Benjamin Evan Ainsworth como Link. La filmación está avanzando sin contratiempos, así que esperamos que continúen apoyándonos", anunció Shigeru Miyamoto en la cuenta de Nintendo en X.

"El estreno en cines está previsto para el 7 de mayo de 2027", añadió el creador de la célebre saga de videojuegos, confirmando así la llegada de la película a las salas. "Por favor, esperad un poco más", finalizó Miyamoto, quien también es productor del filme.

"The Legend of Zelda sigue a Link, un joven guerrero destinado a proteger el reino mágico de Hyrule de las fuerzas de la oscuridad. La tierra está amenazada por Ganon, un despiadado señor de la guerra que busca la Trifuerza, una antigua reliquia de la que se dice que concede un poder ilimitado. Para detenerlo, Link debe emprender un viaje peligroso, enfrentándose a criaturas monstruosas, explorando mazmorras traicioneras y resolviendo intrincados rompecabezas para descubrir artefactos sagrados que puedan ayudarle en su misión", reza la sinopsis.

Además de dirigir, Ball produce junto a Shigeru Miyamoto, cocreador de Zelda y Mario, y Avi Arad, veterano ejecutivo y productor asociado históricamente a Marvel y Spider-Man. Por ahora se desconoce qué juego o combinación de juegos podría servir como base principal de la adaptación cinematográfica, ya que la citada sinopsis encaja con la estructura argumental de múltiples entregas de la franquicia, desde títulos fundacionales como The Legend of Zelda y A Link to the Past.

Sin embargo, Ball ya anticipó el enfoque que mantendrá en la película. "Quiero lograr una especie de Miyazaki en imagen real, esa sensación de maravilla y fantasía que él aporta a las cosas. No será El Señor de los Anillos, será su propia cosa, una gran aventura fantástica", explicó el director de El reino del planeta de los simios a Entertainment Weekly.