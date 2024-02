Sam Mendes dirigirá cuatro películas de los Beatles: Paul, John, Ringo y George tendrán su propio biopic

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

Sam Mendes (1917, Revolutionary Road, American Beauty) dirigirá un biopic por cada uno de los miembros de los Beatles, contando con el permiso de Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de los fallecidos John Lennon y George Harrsion. Por el momento, el proyecto carece de título y no se estrenará hasta 2027.

"Me siento honrado de contar la historia de la banda de rock más grande de todos los tiempos", declaró Mendes, según recoge Collider. Pippa Harris, de Neal Street productions, añadió: "Pretendemos que sea una experiencia cinematográfica única, emocionante y épica: cuatro películas, contadas desde cuatro perspectivas diferentes que relatan una única historia sobre la banda más célebre de todos los tiempos".

No es la primera vez que la historia del grupo o sus integrantes se lleva a la pantalla. Algunos de los últimos proyectos sobre la banda fueron el corto documental Now and Then. La última canción de The Beatles, de Oliver Murray y la serie John Lennon: asesinato sin juicio, ambos estrenados el año pasado. En 2021 Peter Jackson dirigió la miniserie de televisión The Beatles: Get Back, que exploraba la realización del álbum Let It Be y su último concierto como grupo.

Y es que los filmes de cantantes parecen haber florecido los últimos años. Junto a los Beatles, otras estrellas musicales cuya vida ha sido adaptada al audiovisual son Johnny Cash, Elton John, Elvis Presley y Freddy Mercury, entre otros. Asimismo, el biopic de Amy Winehouse, Back to Black, llegará a los cines el 28 de junio y el de Michael Jackson, dirigido por Antoine Fuqua, tiene previsto su estreno el 18 de abril de 2025.