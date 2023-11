Peter Jackson ve posible que haya nueva música de los Beatles

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Now and Then, un tema escrito por John Lennon en 1978, ha visto recientemente la luz como canción de los Beatles con la ayuda de Peter Jackson. El realizador ha empleado la misma tecnología que usó para el documental The Beatles: Get Back y, lo que comenzó como una demo de Lennon, se ha modificado para incluir al fallecido George Harrison en la guitarra, a Paul McCartney y Ringo Starr. Tras este logro, y aunque el tema se ha lanzado con la vitola de "la última canción de los Beatles", Jackson considera que la banda podría seguir sacando nueva música gracias a estas herramientas.

En una entrevista con The Sunday Times, Jackson afirmó que tiene material que podría emplear para nuevas canciones. "Podemos tomar una actuación de Get Back, separar a John y George, y luego hacer que Paul y Ringo agreguen un coro o armonías. Podríamos terminar con una canción decente, pero no he hablando con Paul sobre eso. Es algo de fanboy, pero sin duda es concebible", admitió.

Jackson empleó el software de audio MAL en su estudio de Nueva Zelanda para separar la voz de Lennon del piano y otros ruidos y convertir la demo en una canción real. Jackson también contó a The Sunday Times que McCartney se puso en contacto con él y le habló del proyecto después de que Yoko Ono le entregara algunas demos.

"Me sentí muy mal por tener una canción de los Beatles para mí solo. No es un clásico en el sentido de I Am the Walrus o Penny Lane; no es tan compleja. Es simple, pero tiene una calidad inquietante. Siempre que alguien me pregunta por qué me gustan los Beatles, simplemente digo que me hacen feliz. Con el mundo en el estado que está, necesitamos que los Beatles vuelvan a aparecer, como si un platillo volante hubiera aterrizado y se hubieran bajado y nos regalaran su última canción para animarnos", apuntó el cineasta.