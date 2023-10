Apple TV+ anuncia una docuserie sobre el asesinato de John Lennon con material inédito

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Apple TV+ ha anunciado que ya trabaja en su nueva serie documental que llevará por título John Lennon: asesinato sin juicio. La docuserie, narrada por Kiefer Sutherland, analizará de forma exhaustiva la trágica muerte del 'beatle' más soñador, hace ya más de cuarenta años, incluyendo entrevistas exclusivas y fotografías inéditas de la escena del crimen.

John Lennon nació en 1940 y tuvo una exitosa carrera musical como integrante de los Beatles y, tras su separación de la banda, también en solitario. El 8 de diciembre de 1980, Lennon fue asesinado por un fan perturbado que le disparó a las puertas de su casa. A lo largo de tres capítulos, la docuserie de Apple TV+ profundizará en la muerte que conmocionó al mundo entero y la posterior investigación y condena de Mark David Chapman, el asesino confeso del artista.

John Lennon: asesinato sin juicio incluirá entrevistas exclusivas con testigos presenciales que hablan por primera vez, con algunos de los amigos más íntimos de Lennon, con los abogados defensores de Chapman y con psiquiatras, detectives y fiscales. El exhaustivo análisis arrojará nueva luz a la vida y muerte del icono musical y cultural.

El ganador de un premio Emmy, Kiefer Sutherland (24, Última llamada) será el narrador de la docuserie. John Lennon: asesinato sin juicio estará dirigida por Nick Holt (The Murder Trial, Un niño culpable) y Rob Coldstream (Jade: The Reality Star Who Changed Britain) con los productores ejecutivos David Glover (11-S: Testigos de la tragedia), Mark Raphael (Crime and Punishment) y Rob Coldstream, junto a los productores Simon Bunney y Louis Lee Ray.