Sacha Baron Cohen (Borat 2) responde a los insultos de Donald Trump: "Busco gente para interpretar a payasos racistas"

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

La guerra entre Donald Trump y Sacha Baron Cohen continúa. Después de que el presidente estadounidense insultase al actor y cómico británico, le llamó "farsante", "canalla" y "asqueroso", el actor de 'El juicio de los 7 de Chicago' no ha tardado en responderle. Haciendo gala de su particular humor, el artista le ha dado las gracias por la "publicidad gratuita".

"Donald, ¡Te doy las gracias por darle publicidad gratis a Borat! Lo lamento, tampoco te encuentro divertido. No obstante, el mundo entero se ríe de ti", le respondió Baron Cohen en su cuenta de Twitter, añadiendo que "cuando se quede en el paro", le llame.

"Siempre estoy buscando gente para interpretar a payasos racistas y creo que necesitarás un trabajo después del 20 de enero. ¡Hablemos!", añadió.

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.



I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF