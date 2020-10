Rudy Giuliani explica su embarazosa escena presuntamente sexual en Borat 2: "Estaba metiéndome la camiseta"

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Sacha Baron Cohen regresa con Borat: Subsequent Moviefilm, secuela del falso documental lanzado en 2006. La cinta ha suscitado polémica por una escena protagonizada por Rudy Giuliani. El que fuera alcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, que fue cazado en actitud inapropiada durante la grabación de unas secuencias de la película con una cámara oculta, ahora se ha defendido de las acusaciones.

En la toma se puede ver a Giuliani metiéndose la mano en los pantalones y aparentemente tocando sus genitales mientras está recostado en una cama. Frente a él está Maria Bakalova, quien interpreta a la hija de Borat que se hace pasar por reportera de televisión.

Rudy Giuliani (@RudyGiuliani), Trump's personal attorney, caught on film attempting to lure and/or possibly rape an actress (age 24) portraying a 15-year-old child and daughter of Borat (@BoratSagdiyev). #Borat2 #ByeRudy pic.twitter.com/yeqglbxhT9 — Anonymous (@YourAnonCentral) October 21, 2020

Tras el aluvión de críticas, Giuliani ha negado rotundamente que estuviera en ningún tipo de actitud sexual durante su encuentro con la actriz y ha acusado a la película de Sacha Baron Cohen armar un montaje manipulando y sacando de contexto esas imágenes.

"El vídeo de Borat es una mentira completa. Estaba metiéndome la camiseta después de quitarme el equipo de grabación. En ningún momento antes, durante o después de la entrevista fui inapropiado. Si Sacha Baron Cohen da a entender lo contrario, es un mentiroso", aseguró.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020

"Esto es un esfuerzo para acabar con mi implacable exposición de la criminalidad y depravación de Joe Biden y toda su familia", ha señalado el actual abogado de Trump. "Estamos preparando informaciones mucho más grandes de las cuales Joe Biden no podrá defenderse ni esconderse. Tengo las pruebas", sentenció.

(4) We are preparing much bigger dumps off of the hard drive from hell, of which Joe Biden will be unable to defend or hide from. I have the receipts. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020

Giuliani también ha defendido su inocencia durante una entrevista con la cadena de radio WABC. "Harán cualquier cosa. Me atacaron por todo lo posible, investigaron todos los negocios que he tenido. Y ahora el idiota de Borat me persigue con un relato falso totalmente sensacionalista de una película ridícula", declaró.

"Déjame explicarte por qué sé que este es un trabajo por encargo, no es un accidente que ocurre por casualidad, que entregue todas estas pruebas sobre su querido Joe Biden, uno de los delincuentes más grandes de los últimos treinta años, tengo el valor de decir que soy un objetivo", agregó.

El abogado acusó recientemente a Hunter Biden, hijo del político, de poseer contenido ilegal en su ordenador. Sin embargo, tal como señala IndieWire, esta acusación ha tenido lugar en octubre. La escena en cuestión fue grabada en julio, por lo que es imposible que haya sido una represalia por la acusación a Hunter Biden.

En la entrevista también asegura que Bakalova le ofreció un masaje y en ese momento se dio cuenta de que era una trampa. Esta declaración no concuerda con la secuencia, ya que el protagonista no se levanta de la cama y sale de la habitación hasta que Sacha Baron Cohen, caracterizado como Borat, irrumpe en la estancia y lo sorprende.

"Tuve que quitarme el equipo electrónico, que estaba en la parte de atrás, y mi camisa se salió un poco, aunque mi ropa estaba completamente puesta. Me incliné hacia atrás y me metí la camisa por dentro, y en ese momento tomaron esta imagen que parece manipulada, pero en cualquier caso, me estoy metiendo la camisa. Les aseguro que eso es todo lo que estaba haciendo", se defendió.