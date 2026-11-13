El sable láser de uno de los más míticos duelos de Star Wars ya es la pieza más cara de la historia de la saga

El sable láser de una las más míticas batallas de Star Wars ya es la pieza más cara de la historia de la saga

El sable láser de una las más míticas batallas de Star Wars ya es la pieza más cara de la historia de la saga - LUCASFILM

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Una de las escenas más memorables de Star Wars tuvo lugar en el Episodio V: El Imperio contraataca, cuando Darth Vader reveló a Luke Skywalker que era su padre tras un intenso duelo entre ambos. El sable láser utilizado en aquella secuencia ha salido a subasta y ha sido adjudicado por casi cinco millones de dólares, lo que lo convierte en la pieza de coleccionista más cara de toda la saga.

Según informa ComicBook.com, la casa de subastas Heritage Auctions ha subastado el sable láser por 4.875.000 dólares, una cifra que lo convierte en el objeto de colección de Star Wars más caro hasta la fecha.

La cifra alcanzada por el arma que utilizó David Prowse en El Imperio contraataca, el actor que se escondía tras el casco y la armadura de Darth Vader, puede parecer astronómica. Sin embargo, hay que tener en cuenta su valor histórico y el hecho de que pertenece a una de las entregas más emblemáticas de Star Wars. De hecho, lejos de devaluarse con el paso de los años, el sable láser ha batido su propio récord.

UN SABLE LÁSER QUE SE REVALORIZA CON EL TIEMPO

Su precio supera ahora en más de un millón de dólares los 3.654.000 dólares que alcanzó en su anterior subasta. Esto demuestra que, aunque las últimas producciones de la franquicia no siempre han convencido a los espectadores, el legado de la trilogía original sigue despertando un enorme interés entre los coleccionistas.

Este sable láser se ha convertido en una de las piezas de atrezo más valiosas y codiciadas de la historia del cine, incluso dentro del universo Star Wars. Por lo que, no es de extrañar que una pieza tan exclusiva, cuyo precio roza los cinco millones de dólares, esté al alcance de muy pocos aficionados.

Asimismo, el utilizado por Luke Skywalker durante ese mismo enfrentamiento se vendió recientemente por 3.750.000 dólares. Aquella pieza conservaba, además, parte de la mano que el personaje perdió durante el duelo. Si se suman ambas ventas, los dos sables láser de El Imperio contraataca alcanzan un valor conjunto de 8.529.000 dólares. Por otra parte, aunque otros objetos de atrezo cinematográfico se han vendido por cantidades todavía más elevadas, pocos pueden presumir de ser tan reconocibles como esta legendaria empuñadura, que segó la mano derecha de Luke en El Imperio contraataca.