Épico troleo de Ryan Reynolds y Hugh Jackman a los fans de Marvel

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Tras dar el salto al UCM con Deadpool y Lobezno, filme que ha supuesto todo un éxito para Marvel Studios, Ryan Reynolds y Hugh Jackman han vuelto a reunirse con la intención de anunciar un nuevo proyecto. Lo han hecho recreando el hilarante vídeo donde, hace ya más de dos años, anunciaban que Wade Wilson y Logan compartirían planos en la tercera entrega del mercenario bocazas. Sin embargo, tras morder completamente el anzuelo, los fans han visto que no era ni de lejos lo que realmente esperaban.

Tras arrasar en las salas con Deadpool y Lobezno, amasando más de 1.310 millones de dólares en todo el mundo, Jackman ha recreado aquel desternillante vídeo para dar a conocer el que será su próximo proyecto. El anuncio arranca con el actor recordando el instante en que Reynolds y él aparecieron para anunciar la cinta de Shawn Levy, describiéndolo como el "mejor momento de su vida".

Es entonces cuando Reynolds, a quien se ve deambular al fondo, aparece para acompañar con sus bromas y particular sentido del humor al protagonista de Los miserables y la saga X-Men, revelando que su nuevo proyecto, del que no será partícipe, es From New York With Love (Desde Nueva York con amor). Se trata de una serie de 12 conciertos en el Radio City Music Hall que arrancarán el próximo 24 de enero y podrán disfrutarse hasta el 16 de agosto de 2025.

Esta es la primera vez que Jackman regresa al musical tras cinco años de ausencia. En su esperada vuelta a los escenarios, interpretará los temas de varios de sus papeles más significativos, incluyendo la obra teatral The Boy from Oz, por la que ganó un premio Tony, El gran Showman y la reciente The Music Man.