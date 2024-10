Marvel quiere fichar a Henry Cavill tras su cameo en Deadpool y Lobezno

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

El fichaje de Henry Cavill por Marvel lleva siendo un anhelo del fandom desde que se le desvinculara por primera vez, antes de que su Superman regresara muy brevemente en Black Adam, del Universo DC fundado por Zack Synder. Ahora, su cameo en Deadpool y Lobezno apunta a ser tan solo un anticipo de su andadura en el UCM, ya que el intérprete se encuentra en conversaciones con La Casa de las Ideas para tener un papel protagónico.

Y es que, según revela el 'insider' MyTimeToShineHello, Cavill "está en conversaciones para un papel completo en el UCM". Esta información no da más pistas sobre qué personaje podría interpretar el actor, al que, en los últimos años, diversos rumores han vinculado con varios de los personajes más importantes (y poderosos) en el amplio catálogo de roles que ofrece el extenso imaginario marvelita.

I hear Henry Cavill in talks for a full role in the MCU 👀 pic.twitter.com/Kf9el2OjsZ