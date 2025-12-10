Russell Crowe, contra Gladiator 2: Perdió el "núcleo moral" de la original - PARAMOUNT/UNIVERSAL

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Protagonizada por Paul Mescal, y dirigida de nuevo por Ridley Scott, Gladiator 2 llegaba a los cines en noviembre de 2024. Russell Crowe, quien interpretó a Máximo Décimo Meridio en la primera película, ha criticado la secuela, afirmando que perdió el "núcleo moral" que caracterizaba al oscarizado filme original.

"Creo que la reciente secuela que, ya saben, no hace falta nombrar en voz alta [aludiendo claramente a Gladiator 2], es un ejemplo muy desafortunado de que incluso las personas que trabajaban detrás de las cámaras no entendieron realmente qué hacía especial a la primera entrega", afirmó Crowe al medio australiano Triple J. "No fue el pomposo espectáculo. No fueron las circunstancias. No fue la acción. Fue el núcleo moral", sentenció el protagonista del filme original, estrenado en el 2000.

Cabe señalar que el personaje de Crowe, Máximo Décimo Meridio, estaba impulsado por un profundo sentido de lealtad, moralidad y justicia. Aunque buscaba vengar la muerte de su esposa e hijo, se abrió camino en la arena de los gladiadores guiado precisamente por su código ético y su sentido del honor para ejecutar su plan y ganarse, dicho sea de paso, su libertad.

Según recuerda Crowe, mantener ese "núcleo moral del personaje" era "una lucha diaria", aludiendo a que "la cantidad de veces que sugirieron escenas de sexo y cosas así era como si a Máximo le estuvieran quitando su fuerza".

"¿Entonces estás diciendo que, al mismo tiempo que tenía una relación con su esposa, se estaba acostando con esta otra chica? ¿De qué estás hablando? Es una locura", sentenció el actor sobre la idea de la relación con Lucilla, la hija del emperador Marco Aurelio (Connie Nielsen) y cuyo hijo Lucio al que en Gladiator 2 interpreta Mescal es, en realidad, el hijo bastardo de Máximo.

Dicho esto, Gladiator 2 fue bien recibida por la crítica y recaudó 462,1 millones de dólares en la taquilla mundial. Dirigida por Scott a partir de un guion de David Scarpa, también tiene en su haber a Pedro Pascal como el general Marco Acacio, Denzel Washington como Macrinus, Joseph Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta, además de Nielsen y Derek Jacobi retomando sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus.

Por otro lado, Scott, director también de Blade Runner y Alien el octavo pasajero, reveló el pasado octubre, durante un encuentro en el cine de Southbank (Londres) del British Film Institute, que estaba trabajando en el guion de una tercera entrega de Gladiator.