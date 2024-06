MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Russell Crowe, eterno Máximo Décimo Meridio de Gladiator, ha vuelto una vez más al Coliseo de Roma, lugar al que siempre estará vinculado gracias la cinta de Ridley Scott que le valió el Oscar al mejor actor. El intérprete ha regresado al histórico monumento a falta de tan solo unos meses para el estreno de la segunda entrega, que llegará a los cines 24 años después de la original.

Crowe ha acudido al Coliseo para dar un concierto al aire libre a las puertas del gigantesco anfiteatro junto a su banda Indoor Garden Party. Un evento que él mismo se ha encargado de anunciar a través de sus redes sociales. "Indoor Garden Party en vivo en el Coliseo. Cualquiera puede venir, hay una pantalla gigante fuera del recinto. Ven esta noche al Coliseo", señala en una publicación en X (Twitter).

Sin embargo, además del guiño evidente por tocar en un sitio tan especial para los fans de Gladiator, el actor ha dejado un mensaje reivindicativo que da buena muestra de su legado. "¡Máximo vive!", concluye el tuit, que incluye un vídeo con una trompeta sonando de fondo mientras, sonriente, muestra la que fue su "antigua oficina".

stasera

Indoor Garden Party dal vivo al Colosseo. Possono venire tutti, c'è un maxischermo fuori dal locale. Vieni stasera al Colosseo, Massimo vive!!! pic.twitter.com/ZoyMc6AeGf — Russell Crowe (@russellcrowe) June 23, 2024

Y es que así definió el Coliseo hace tan solo dos años cuando fue de visita junto a su familia. En verano de 2022, el intérprete rindió ese peculiar y divertido homenaje al filme junto a su pareja Britney Theriot y sus hijos. Ahora, ha repetido el gesto, esta vez a través de su música.

En cuanto al estreno de Gladiator 2, Crowe no está del todo conforme con cómo están sucediendo las cosas. "Me incomoda un poco el hecho de que estén haciendo otra película. ¿Sabes? Porque claro, estoy muerto y enterrado así que no tengo ni voz ni voto en nada de lo que se haga", reconocía hace apenas unos días en una entrevista concedida al canal de Youtube Kyle Meredith With...

De hecho, confesó que por lo que sabe de la trama, que seguirá a Lucio, el nieto del emperador Marco Aurelio, hay aspectos que él cambiaría y que no le satisfacen en absoluto. "Un par de cosas han llegado a mis oídos y pienso: 'No, no, no. Eso no está en el viaje moral de ese personaje en concreto'. Pero ya sabes, no puedo decir nada, yo estoy a dos metros bajo tierra. Así que, ya veremos cómo es Gladiator 2", se lamentaba.

Gladiator 2 estará dirigida nuevamente por Scott y escrita por David Scarpa. En su reparto contará con Paul Mescal como la versión adulta de Lucio, Pedro Pascal como un general que acaba en la arena, Denzel Washington como un antiguo esclavo que maneja los hilos en la sombra, Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta, además de Connie Nielsen y Derek Jacobi, que repiten sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus.

El elenco actoral lo completan May Calamawy, Peter Mensah, Matt Lucas, Lior Raz y Tim McInnerny en roles que todavía no han sido desvelados. La película llegará a los cines el próximo 15 de noviembre y servirá como secuela directa de la historia de Roma tras la épica muerte de Máximo Décimo Meridio.