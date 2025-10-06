Ridley Scott dice que ha vuelto a ver sus propias películas porque la mayoría hoy en día "son una mierda" - CONTACTO

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Ridley Scott, el legendario director de películas como Blade Runner o Alien el octavo pasajero, dice que ahora solo ve sus propias películas. Y es que, según ha manifestado, la mayoría de las que se hacen actualmente "son una mierda", pues "estamos ahogándonos en la mediocridad".

"La cantidad de películas que se hacen hoy en día, literalmente en todo el mundo, son millones. No miles, millones... Y la mayoría son una mierda", sentenció Scott durante un encuentro que tuvo lugar este domingo 5 de octubre en el cine de Southbanck (Londres) del British Film Institute.

"Creo que muchas películas actuales se salvan y se encarecen gracias a los efectos digitales", reflexionó, apuntando que les falta tener algo bueno en el papel antes de empezar. Cuando le preguntaron si hay alguna cinta que le guste y que haya visto varias veces, su respuesta fue contundente. "Bueno, de hecho, ahora mismo, estoy encontrando mediocridad. Estamos ahogándonos en la mediocridad", insistió según recogen diversos medios británicos.

"Así que lo que yo hago, es algo horrible, pero he empezado a ver mis propias películas, ¡y de hecho, son bastante buenas!", afirmó el realizador, asegurando que "no envejecen". "Vi Black Hawk [derribado] la otra noche y pensé: '¿Cómo demonios fui capaz de hacer eso?'. Pero creo que de vez en cuando sale alguna buena", confesó, manifestando que es un alivio para él "saber que hay alguien ahí fuera haciendo buenas películas".

En cuento a sus próximos proyectos, el cineasta ya ha concluido el rodaje de su filme de ciencia ficción The Dog Stars, que cuenta en su reparto con nombres como Jacob Elordi, Margaret Qualley, Guy Pearce o Josh Brolin. Además, reveló algunos detalles sobre la trama de Gladiator 3 pues, según adelantó, ya se encuentra escribiendo el guion. "Él está por ahí y, técnicamente, es el emperador de Roma, así que tengo una idea aproximada de lo que creo que debería ser", relató. "¡No os lo voy a contar por si me lo robáis!", bromeó.

Además, el realizador compartió un mensaje para los jóvenes cineastas que están empezando en el mundo del cine: "Sé implacable, no hagas caso a ningún consejo, sé un completo imbécil".