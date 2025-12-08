Paul Mescal revela su película favorita de 2025 y lanza una petición a su director - CONTACTO

MADRID, 8 Dic. (CulturaOcio) -

Paul Mescal encarna el legendario escritor inglés William Shakespeare en Hamnet, adaptación de la novela de Maggie O'Farrell que, dirigida por Chloé Zhao (Nomadland, Eternals), llegará a los cines el 23 de enero de 2026. El protagonista de Gladiator 2 o Aftersun acaba de revelar cuál fue su película favorita de 2025 y ha pedido a su director que lo llame para trabajar con él.

"Una batalla tras otra", confesó Mescal en declaraciones a The Hollywood Reporter. "Una experiencia cinematográfica increíble. Paul Thomas Anderson es un genio. La interpretación es fenomenal. Creo que es mi actuación favorita de Leo [DiCaprio]", añadió el actor irlandés a su paso por la alfombra roja de los British Independent Film Awards en Londres el pasado domingo.

En cuanto a si el protagonista de cintas como Aftersun estaría abierto a trabajar con Thomas Anderson, su respuesta fue: "¿El cielo es azul? Por supuesto". "Me encantaría trabajar con él Así que: '¡Llámame, por favor!'", clamó Mescal entre risas.

Cabe destacar que Mescal apareció por sorpresa en los British Independent Film Awards para entregar el galardón Richard Harris por su contribución al cine británico a Emily Watson, compañera de reparto en Hamnet que recibió el premio visiblemente emocionada.

"Lo que tienes que hacer es tender la mano a quienes vienen detrás de ti y construir relaciones con los compañeros más jóvenes, que están menos seguros de su camino que tú. Y esa es, en realidad, la parte más gratificante del trabajo, y garantizará que podamos seguir manteniendo el algoritmo bajo presión", expresó la actriz, nominada al Oscar en dos ocasiones a finales de los 90.

La primera nominación de Blunt al Oscar a mejor actriz fue en 1997 por su papel en el drama de Lars Von Trier, Rompiendo las olas, mientras que la segunda fue en 1999 con su interpretación en Hillary y Jackie, filme dirigido por Anand Tucker. Dicho esto, además de Blunt y Mescal, Hamnet contará en su reparto con Jessie Buckley, quien dará vida a Agnes, la esposa de Shakespeare.

El filme, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride y, tras su paso por el Festival de Toronto en septiembre, aterrizó en los cines de Estados Unidos el 27 de noviembre, pero no será hasta el 23 de enero de 2026 cuando llegue a las salas españolas.