Robo de joyas en el Louvre: 5 películas (y una serie) con atracos brillantes y de guante blanco

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Durante la mañana del 19 de octubre de 2025 se cometió un sorprendente robo en el Louvre de varias piezas pertenecientes a las joyas napoleónicas. Un golpe perfecto y de guante blanco, un robo de película que, inevitablemente, invita a recordar otros brillantes atracos perpetrados en pantalla.

El museo parisino fue evacuado y cerrado, cuando cuatro personas enmascaradas entraron en la galería Apolo, donde se hicieron con dichas joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, y ha permanecido cerrado al público este lunes, mientras continúa la búsqueda a gran escala de los ladrones.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, ha anunciado durante la jornada una investigación administrativa independiente que se desarrollará paralelamente a la investigación policial y, por ahora, el Louvre no ha informado de cuándo volverá a abrir al público.

Este audaz golpe, ejecutado con precisión absoluta, recuerda inevitablemente a otros igual de elaborados vistos en la gran y la pequeña pantalla. Entre ellos se encuentran el valiosísimo huevo de Fabergé sustraído por Danny Ocean en Ocean's Twelve, el robo del diamante de La Pantera Rosa en la cinta homónima de 1963, dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Peter Sellers y David Niven, o los perpetrados con ingenio por Assane Diop en la serie de Netflix Lupin.

En CulturaOcio repasamos cinco de los robos más espectaculares de joyas y golpes de arte en el cine y las series.

LA PANTERA ROSA (1963)

Peter Sellers daba vida al torpe pero decidido inspector Clouseau, encargado de investigar, en la célebre cinta de Blake Edwards, el robo del diamante conocido como La Pantera Rosa a manos del célebre fantasma, un ladrón de guante blanco interpretado por David Niven.

OCEAN'S TWELVE (2004)

En esta secuela de Ocean's Eleven, Danny Ocean (George Clooney) y Rusty Ryan (Brad Pitt) se enfrentan a François Toulour (Vincent Cassel), un ladrón conocido como El Zorro Nocturno, quien los desafía a robar el Huevo de la Coronación de Fabergé en Europa para demostrar quién es el mejor ladrón del mundo y saldar su deuda con Terry Benedict.

EL SECRETO DE THOMAS CROWN (1999)

Pierce Brosnan y René Russo protagonizaron en 1999 el remake de El Secreto de Thomas Crown. Brosnan daba vida en la película a un multimillonario que planea robar un Monet del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, del que es el propietario. Pero, en el proceso, se enamora de Catherine Banning, la investigadora del seguro encargada de atraparlo junto a la policía.

LA TRAMPA (1999)

Estrenada también en 1999, este filme arrancaba su trama con Gin Baker (Catherine Z. Jones), una agente de seguros convenciendo a su compañía de perpetrar un golpe junto al célebre ladrón Robert "Mac" MacDouglas (Sean Connery). Pero este no se fía y, antes de poder hacerlo, la somete a duras pruebas.

UN PLAN BRILLANTE (2007)

Londres, años sesenta. Laura Quinn (Demi Moore), ejecutiva frustrada por el machismo en la London Diamond Corporation, se une al veterano del servicio de limpieza Hobbs (Michael Caine) para planear un golpe espectacular e impecable en este filme de Michael Radford.

LUPIN (2021-)

Inspirado por los relatos de Arsène Lupin del escritor Maurice Leblanc, Assane Diop (Omar Sy) planea una venganza personal contra un magnate de las telecomunicaciones y emplea su astucia como ladrón de guante blanco e ingenio para el robo de un collar de diamantes en esta serie de Netflix, que ya lleva tres temporadas.