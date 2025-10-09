MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

George Clooney ha confirmado que volverá a reunirse en la pantalla grande con Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon y compañía en Ocean's 14. El actor, que el próximo 5 de diciembre estrenará Jay Kelly, la cinta de Noah Baumbach en la que da vida a una estrella de cine en declive, ha revelado que ya se ha dado luz verde al presupuesto.

"Hemos aprobado ya el presupuesto con Warner Bros. y estamos tratando de poner todo en marcha", aseguró Clooney en declaraciones a E! News. "Solo es cuestión de organizar los tiempos y fijar una fecha de inicio. Probablemente comencemos el rodaje dentro de unos nueve o diez meses", añadió, dejando entrever que no tardará en arrancar con la filmación de la película.

"Sí, Brad [Pitt], Matt [Damon], Don [Cheadle] y Julia [Roberts]. Cené anoche con Julia. Todos siguen siendo muy buenos amigos, así que la oportunidad de volver a trabajar juntos sería muy divertida", respondió entusiasmado Clooney, insinuando que Pitt y Roberts no son los únicos miembros del reparto original que podrían retomar sus roles en Ocean's 14.

Hace meses se dio a conocer que Clooney y Pitt estaban negociando regresar a la gran pantalla como Danny Ocean y Rusty Ryan. Según informaba Variety a comienzos de año, David Leitch, responsable de filmes como El especialista, John Wick o Bullet Train, se encontraba en conversaciones para dirigir esta nueva entrega de la franquicia de robos, iniciada por Steven Soderbergh en 2001 con Ocean's Eleven: Hagan juego (remake del filme de Frank Sinatra, La cuadrilla de los once, que vio la luz en 1960).

La película tuvo una buena acogida por parte de la crítica y un éxito de taquilla, recaudando poco más de 450 millones de dólares en todo el mundo. Sus dos secuelas, estrenadas en 2004 y 2007, también estuvieron dirigidas por Soderbergh y recauraron 362 y 311 millones de dólares, respectivamente..

En 2018 se estrenó un spin-off que seguía a un equipo de ladronas lideradas por Sandra Bullock y Cate Blanchett. El filme amasó 297 millones de dólares en la taquilla mundial. Ni Clooney ni Pitt formaron parte del reparto, así que Ocean's 14 supondrá su regreso a la saga de robos de guante blanco a gran escala desde su última aparición en Ocean's 13 (Ocean's Thirteen).

Ocean's 14 no es el único proyecto que pretende revivir la saga, ya que una precuela de Ocean's Eleven ha estado en "desarrollo activo" desde 2022. Carrie Solomon será la autora del guion, ambientado en la Europa de los años 60. Detrás de las cámaras estará Jay Roach, y Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizarán la cinta.