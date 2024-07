Robert Pattinson se une a Jennifer Lawrence en Die, My Love

MADRID, 23 Jul.

Tras el retraso en la fecha de estreno de la secuela de The Batman, que no comenzará su rodaje hasta enero de 2025, la agenda de Robert Pattinson ha quedado más despejada y el actor está a un paso de fichar por Die, My Love. El filme, dirigido por Lynne Ramsay, ya cuenta con Jennifer Lawrence como protagonista.

Según recoge Deadline, Pattinson está negociando incorporarse a la película, si bien se desconoce qué papel interpretaría. Lawrence, por su parte, dará vida a una madre que lucha contra la psicosis, tratando de mantenerse cuerda en un remoto paraje rural. La cinta supondría la primera vez que ambas estrellas compartan pantalla.

"Trata de la salud mental... y de la ruptura de un matrimonio. Pero es muy divertida. Al menos yo creo que es divertida... Pero soy de Glasgow, así que tengo un sentido del humor muy negro", comentó Ramsay sobre la película el pasado año, en declaraciones a Variety.

La directora, conocida por filmes como Ratcather, Tenemos que hablar de Kevin o En realidad, nunca estuviste aquí, que le valió un galardón a mejor guion en el festival de Cannes de 2017, tiene pendientes otros proyectos, como una adaptación de Stone Mattress, de Margaret Atwood, que aún no ha comenzado su producción y Polaris, cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y Rooney Mara.

Die, My Love está escrita por Ramsay y Enda Walsh, basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, obra que ha sido comparada con el cine de David Lynch, John Cassavetes, Lars von Trier o John Ford. La película está producida por Martin Scorsese, Andrea Calderwood y la productora de Lawrence y Justine Ciarrocchi, Excellent Cadaver.