Los juegos del hambre regresará en 2025 con una nueva novela

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Los juegos del hambre, En llamas, Sinsajo y Balada de pájaros cantores y serpientes son las cuatro novelas que hasta ahora componen la saga literaria Los juegos del hambre de Suzanne Collins. La franquicia sumará una nueva entrega, libro que llegará el próximo año.

El nuevo tomo, titulado Sunrise on the Reaping (Amanecer en la Cosecha), se lanzará el 18 de marzo de 2025. Según el medio, este nuevo libro será una precuela de la trilogía original y estará ambientado 40 años después de los hechos de Balada de pájaros cantores y serpientes y unos 24 años antes de la primera entrega de 'Los juegos del hambre', que salió a la luz en 2008.

"Con Sunrise on the Reaping, me inspiré en la idea de sumisión implícita de David Hume y en sus palabras, 'la facilidad con la que muchos son gobernados por unos pocos'", declaró Collins. “La historia también se prestó a profundizar en el uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta '¿real o no real?' me parece cada día más apremiante”, agregó.

El título de Sunrise on the Reaping se refiere a un evento, la Cosecha, que ocurre justo antes de cada nueva entrega de los Juegos del Hambre en Panem. Este evento implica reunir a los niños de cada Distrito en una ceremonia formal en la que se decide quién será obligado a luchar en los Juegos. Así fueron elegidas Katniss y Lucy Gray para sus respectivas historias, así como el resto de personajes de Los Juegos del Hambre que acaban participando en el mortal concurso.

Dado que el libro tendrá lugar durante el segundo Vasallaje de los Veinticinco (el 50 aniversario del evento), significa que la Cosecha será más implacable que nunca. Como se establece en libros anteriores, en este evento el número de niños obligados a participar se duplicó a 48, eligiéndose cuatro de cada Distrito. Sin embargo, a pesar del aumento de números, al final solo un ganador podría sobrevivir. Este terminó siendo Haymitch, preparando el escenario para que se convirtiera en mentor cuando Katniss y Peeta sean elegidos 24 años después.

Debido a que Haymitch terminó siendo el ganador del segundo Vasallaje, no sería sorprendente que Sunrise on the Reaping termine siguiendo su perspectiva. Si es así, podría convertirse en la novela más brutal y cruda de la saga.

La saga saltó a la gran pantalla en 2012 con una cinta dirigida por Gary Ross y Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen. Francis Lawrence tomó después los mandos de la franquicia para dirigir Los juegos del hambre: En llamas (2013), Sinsajo. Parte 1 (2014) y Sinsajo. Parte 2 (2015).

La franquicia recaudó casi 3.000 millones de dólares a nivel mundial con sus cuatro primeras películas películas, lo que motivó que el propio Lawrence dirigiera también la primera precuela, Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, que protagonizada por Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage y Viola Davis vio la luz en noviembre del pasado año amasó 327 millones de dólares en cines.