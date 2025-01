Robert Pattinson muere muchas veces en el tráiler de Mickey 17, lo nuevo de Bong Joon-ho

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Mickey 17, la nueva película del ganador del Oscar Bong Joon-ho (Parásitos, Memories of Murder) llegará a los cines el viernes 7 de marzo. Protagonizada por Robert Pattinson, esta cinta de ciencia ficción relata las desventuras de Mickey Barnes, al que usan de 'conejillo de indias' para colonizar un planeta, mientras muere una y otra vez. Ahora, ha salido a la luz el nuevo tráiler del largometraje, que ofrece más contexto sobre la peligrosa e hilarante trama en la que el protagonista se verá envuelto.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, muestra el punto de partida de la historia. "Nada me iba bien, así que decidí dejar la Tierra", relata el personaje de Pattinson antes de alistarse en una misión interplanetaria. En ella, Barnes y sus compañeros exploran un planeta repleto de mortales patógenos y habitado por bestiales criaturas.

"Me han tenido explotado dándome una misión tras otra. Me volvían a imprimir cada vez que moría... Y todos me preguntaban: '¿Cómo es morir?'", desvela el protagonista. Su constante resurrección llegará a su fin cuando coincidan con vida dos 'Mickeys', algo intolerable para la organización, que intentará deshacerse del joven colonizador por todos los medios.

"El improbable héroe, Mickey Barnes (Robert Pattinson) se encuentra en la extraordinaria circunstancia de trabajar para un empleador que exige el máximo compromiso con el trabajo... morir, para ganarse la vida", reza la sinopsis oficial del filme, cuya premier internacional tendrá lugar en el Festival de Berlín.

Escrita y dirigida por Bong Joon Ho, Mickey 17 cuenta en su reparto, además de con Pattinson, con Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo y Holliday Grainger.

Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Bong Joon Ho y Dooho Choi producen la película, que está basada en la novela Mickey 7 de Edward Ashton. La producción ejecutiva del largometraje recae sobre Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd y Marianne Jenkins. Warner Bros. Pictures presenta Mickey 17, una producción de Plan B Entertainment, Offscreen / Kate Street Picture Company.