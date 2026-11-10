Robert Pattinson y Denzel Washington, cara a cara en las primeras imágenes de Perspectiva, que ya tiene fecha en Netflix

Archivo - Robert Pattinson y Denzel Washington cara a cara en las primeras imágenes de Perspectiva - NETFLIX - Archivo

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Netflix ya ha lanzado las primeras imágenes de Perspectiva, un thriller protagonizado por Denzel Washington, Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones. Además, la plataforma ha confirmado que el filme, dirigido por el cineasta brasileño Fernando Meirelles, nominado al Oscar por Ciudad de Dios, se estrenará el 15 de enero de 2027.

Con guion de Simon Kinberg, también nominado al premio de la Academia por Marte, Perspectiva sigue a un excapitán del Ejército, encarnado por Pattinson, que se une al ladrón Christian Carter, interpretado por Washington. Juntos, atracarán el banco más rico de Manhattan.

Las primeras imágenes muestran al antiguo soldado pasando por una puerta acorazada del banco, a punto de llegar a otra compuesta por barrotes. En otra de las fotografías, puede verse al personaje de Pattinson en un cara a cara con el de Washington, en una habitación en la que todo indica que están ultimando los detalles del golpe.

Las dos últimas imágenes revelan la relación que se desarrollará entre Edgar-Jones y Pattinson en la ficción. En una de ellas aparecen agachados y alerta, mientras que en la otra están en una actitud mucho más íntima, con la mano el rostro del otro.

UN ATRACO ATRAVESADO POR UNA HISTORIA DE AMOR

"Recién salido del Ejército, el ex capitán Noah (Robert Pattinson) intenta encontrar su lugar en la vida cuando el carismático y experto ladrón Christian Carter (Denzel Washington) lo recluta para unirse a su banda en el que será el gran golpe de sus vidas: atracar el banco más rico de Manhattan.

Sin embargo, el meticuloso plan tiene un único inconveniente: Rose (Daisy Edgar-Jones), la novia de Noah, trabaja en ese mismo banco como cajera. Con el tiempo y el amor en juego, Noah tendrá que descubrir en quién puede confiar si quiere salir con vida del atraco", adelanta la sinopsis oficial de la película.

Además de Washington, Pattinson y Edgar-Jones, el reparto de Perspectiva contará con Danai Gurira (Black Panther), Sean Harris (Misión imposible: Nación secreta), Moisés Arias (El juego de Ender) y Justin Kirk (Modern Family), entre otros.