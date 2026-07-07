La tragedia deja paso a un nuevo amor el nuevo tráiler de Sentido y sensibilidad

Nuevo tráiler de Sentido y sensibilidad, adaptación de la novela de Jane Austen - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Daisy Edgar-Jones (Twisters) y Esmé Creed-Miles (Hanna) interpretan a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood en la nueva adaptación cinematográfica del clásico de Jane Austen Sentido y sensibilidad, dirigida por Georgia Oakley (Blue Jean). Y de cara a su estreno el 23 de octubre, Universal ha lanzado un emocionante primer tráiler en castellano del filme, con las protagonistas envueltas en apasionantes y dramáticas historias amorosas.

El adelanto, de casi dos minutos y medio de duración, arranca con la llegada del testamento del padre de la familia Dashwood, momento en el que sus hijas y esposa se enfrentan a la inminente pérdida de su hogar. "Encontraremos otra como esta con el dinero que padre nos dejó", dice la señora Dashwood, "¿Qué dinero?", responde desconsolada Elinor.

Es entonces cuando aparece en escena John, el hijo del primer matrimonio del señor Dashwood y su "odiosa" esposa Fanny. "Fue el último deseo de mi padre que yo ayudara a esas muchachas", afirma el altivo hermanastro de las protagonistas que ha heredado la mayor parte de los bienes del difunto.

En este sombrío panorama, aparece radiante Edwards Ferrars, un encantador caballero que "agrada" a Elinor y la sonroja. La joven acaba por confesarle a su hermana Marianne, entre risas, que le guarda "un gran aprecio".

EL CAMINO DEL AMOR "NO SIEMPRE ES POSIBLE"

Entre escenas de bailes de salón y miradas cautivadoras, la relación entre Elinor y Edwards comienza a cambiar de rumbo. "Aunque sea cautivador pensar que toda tu felicidad depende de otra persona, no siempre es posible", dice una rota Elinor.

Dirigida por Oakley a partir de un guion de Diana Reid, Sentido y sensibilidad también cuenta en su reparto con Bodhi Rae Breathnach como Margaret Dashwood, Caitríona Balfe como la señora Dashwood, George MacKay como Edward Ferrars, Chloe Pirrie como Lady Middleton, Frank Dillane como John Willoughby, Tom Brooke como John Dashwood y Herbert Nordrum como el coronel Brandon.