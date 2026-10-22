Denzel Washington protagonizará lo nuevo del director de Misión imposible - ERIC CHARBONNEAU / SONY PICTURES

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Con la película sobre el histórico general cartaginés Aníbal dirigida por Antoine Fuqua congelada, Denzel Washington ya ha encontrado un nuevo proyecto. El actor se pondrá a las órdenes de Christopher McQuarrie, director de las últimas entregas de Misión imposible, para protagonizar un thriller policiaco producido por Amazon MGM Studios y United Artists.

Según señala The Hollywood Reporter, Amazon ha dado luz verde al largometraje, que, en vistas a estrenarse el 1 de octubre de 2027, comenzará su rodaje en noviembre, en Nueva Jersey.

Aunque por el momento no se ha revelado el título de la película, en su día se dio a conocer como The Frame. Escrita por Scott Barkan y Gregg Zehentner (Into the Dark, Edge of Fear), la cinta sigue a un antiguo detective de policía que cumple cadena perpetua y que, al ser diagnosticado de cáncer cerebral terminal, queda en libertad para aprovechar sus últimos meses de vida.

Lo único que desea el exconvicto, que regresa a casa con la hija de la que se había distanciado y un nieto que no sabía que existía, es enmendar sus errores y olvidar su pasado, sin embargo, la sinopsis ya anticipa que esto no será fácil.

CHRISTOPHER MCQUARRIE SE TOMA UN RESPIRO DE TOM CRUISE Y MISIÓN IMPOSIBLE

Desde 2012, McQuarrie ha dirigido cinco películas, todas ellas protagonizadas por Tom Cruise, siendo la última de ellas Misión imposible: Sentencia final, que en teoría pone el broche final a la saga de acción. Además, el cineasta ha trabajado en los guiones y la producción de otras cintas protagonizadas por el actor, como Top Gun: Maverick, La momia o Al filo del mañana. Aparte del mencionado nuevo proyecto, en el horizonte del director también se encuentra la adaptación cinematográfica del videojuego Battlefield para Sony.

En cuanto a Washington, el intérprete protagoniza The Take (anteriormente conocida como Here Comes the Flood), junto a Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones, película que llegará en algún momento de 2027. También está previsto que aparezca en Black Panther 3 y en una cuarta entrega de The Equalizer.