Robert De Niro recupera tradiciones junto a Ariana Grande en el hilarante tráiler de Ahora los suegros son ellos - PARAMOUNT

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

La franquicia de Los padres de ella regresa a los cines con una nueva entrega el 27 de septiembre: Ahora los suegros son ellos. Paramount ha lanzado un hilarante tráiler que trae de vuelta a Ben Stiller y Robert De Niro, retomando sus respectivos roles como Greg Focker y Jack Byrnes, quienes recuperan algunas extravagantes tradiciones ahora que aumentan la familia con la llegada de Ariana Grande.

El avance arranca con los preparativos previos para una nueva boda en la familia. Seguidamente, las imágenes muestran a Greg dedicándole a Jack una canción en el salón de actos mientras Kevin (Owen Wilson) permanece al piano.

Poco después, una escena muestra a Henry (Skyler Gisondo), el hijo de Greg, presentándose con su prometida, Olivia Jones (Ariana Grande). "¿Seguro que es la indicada?", le pregunta a su vástago.

"Esta noche vamos a prepararle una cena especial a Jack", le propone Greg a Olivia, y ambos empiezan una especie de competición culinaria que termina con Greg con la cara quemada después de que la joven apague una llama que surge cuando intentan flambear la comida. Sin embargo, uno de los momentos más divertidos llega cuando Jack y Greg la someten en el sótano al mismo polígrafo que el personaje de Stiller cuando se casó con la hija de Byrnes en la cinta original, estrenada en el 2000.

"La maquinita. Resulta extraño vivirlo desde fuera", dice Greg mirando a Olivia mientras Jack la interroga. "Me estoy planteando invitarla al círculo de confianza", responde el personaje de De Niro en otra delirante escena mientras una sucesión de imágenes deja entrever el caos familiar que está a punto de desatarse.

Dirigida por John Hamburg, quien también coescribió las tres películas anteriores de Los padres de ella, Ahora los suegros son ellos también cuenta en su reparto con Blythe Danner, Teri Polo, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein y Eduardo Franco. El guion lo firman el propio Hamburg junto a Ilana Glazer y Austen Earl. Jane Rosenthal, De Niro y Stiller son los productores de la película junto a Hamburg, John Lesher y Jay Roach.