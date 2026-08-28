¿Está Susurran Tu Nombre, El Thriller De Netflix Protagonizado Por Robert De Niro, Basado En Una Historia Real? - NETFLIX

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Susurran tu nombre, thriller protagonizado por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott, ya ha aterrizado en Netflix. La trama del filme, basada en la novela homónima de Alex North, sigue a un escritor viudo que pide ayuda a su padre, un policía ya jubilado, cuando su hijo de ocho años es secuestrado.

La razón de que el protagonista recurra a su padre es que el caso presenta inquietantes similitudes con uno que él ya resolvió en sus años de detective, y por el que el presunto culpable cumple condena en la actualidad. Una premisa que remite, por ejemplo, a la película Zodiac, basada en un caso real, lo que plantea la pregunta de si esta historia también ocurrió de verdad.

Al final de su novela, North responde precisamente a esta cuestión, explicando que, aunque la historia no está basada en un caso real, sí se inspiró en detalles de su propia vida para dar forma al relato.

Una de estas vivencias le ocurrió cuando tenía unos treinta años y se hospedaba durante unos días en un hotel. Después de desayunar, le llamaron para que bajara a pagar el importe, pues no estaba incluido en el precio pero, cuando llegó a la recepción, le dijeron que alguien "acababa de hacer el check-out" en su nombre y pagado por la estancia y el desayuno.

"Le pregunté qué aspecto tenía aquel hombre. No supo decírmelo. Decía que tenía prisa, pero no había nada más de él que se le hubiera quedado grabado en la memoria", escribe North al final de su novela. "Era tan corriente y anodino que podría haber sido cualquiera... o nadie", explica el autor, recordando cómo, aunque recuerda haber sentido nervios, también se emocionó ante el potencial novelesco de aquello que le acababa de pasar.

"La parte de mi cerebro dedicada a la escritura pensaba: 'Vaya. Esto es una historia'", asegura. Finalmente, aquella confusión resultó tener una explicación bastante simple: la recepcionista había dado el número de habitación equivocado y el hombre no se había dado cuenta y había pagado directamente.

ALEX NORTH SE INSPIRÓ EN SUS PROPIAS VIVENCIAS PARA ESCRIBIR SUSURRAN TU NOMBRE

"Cuando empecé a trabajar en Susurran tu nombre, lo único que tenía claro era que quería escribir sobre padres e hijos. Tenía en mente a un hombre afligido y viudo que luchaba por cuidar de su hijo pequeño, y que el libro debía ser un thriller, pero no sabía muy bien cómo serían mis personajes principales", escribe North.

Años después, cuando se mudó de casa, recuerda cómo su hijo parecía estar hablando con otra persona mientras le oía jugando desde otra habitación. Cuando le preguntó al respecto, el pequeño le dijo: "Solo estoy jugando con el niño del suelo". North asegura que, en ese momento, sintió una emoción similar a la que experimentó durante el incidente del hotel.

"Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Pero también sentí emoción, porque aquello era una historia. En ese mismo instante, decidí que el niño de mi libro tendría amigos imaginarios y que algunos de ellos se volverían cada vez más siniestros a lo largo de la historia", escribe.

El autor recuerda un tercer acontecimiento clave que inspiró la historia de Susurran tu nombre y que también tuvo que ver con su hijo. Tras la muerte de su suegra, su hijo le contó que una mujer entraba en su habitación y lo abrazaba por la noche. "Soy una persona racional y, en el fondo, creo que mi hijo simplemente estaba haciendo lo que todos hacemos en cierta medida: crear una historia para dar sentido a su dolor y consolarse a sí mismo. Y, sin embargo, una parte de mí seguía planteándose esa pregunta: '¿Y si...?', reflexiona North.