Ridley Scott responde a las críticas por los errores históricos en Napoleón: "¡Búscate una vida!"

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Ridley Scott lleva a la gran pantalla la vida de Napoleón, cinta protagonizada por Joaquin Phoenix en el papel del emperador que llega a los cines el 24 de noviembre. Pero, incluso ya antes de su lanzamiento, el filme ya ha generado polémica por sus presuntas imprecisiones y falta de rigor histórico..

Tras el lanzamiento del tráiler, el historiador Dan Snow publicó un vídeo en TikTok en el que señalaba diversos errores del adelanto. Entre otros gazapos e inexactitudes, Snow destacó que Napoleón no ordenó disparar contra las pirámides en la Batalla de las Pirámides, algo que sí ocurre en el tráiler. "Se sabe que María Antonieta tenía el pelo muy corto en la ejecución y, además, Napoleón no estaba allí", agregó entre otros comentarios.

Y parece que las críticas por la falta de rigor histórico del filme protagonizdo por Phoenix no han gustado a Scott, que no ha dudado en responder con un cortante "búscate una vida" durante una entrevista con The New Yorker.

Por su parte, Phoenix ya advirtió previamente respecto a la precisión histórica de la película durante una entrevista con la revista Empire. "Si realmente quieres entender a Napoleón, entonces probablemente deberías estudiar y leer por tu cuenta. Porque si ves esta película, verás esta experiencia contada a través de los ojos de Ridley", apuntó.

The New Yorker también relata cómo se documentó Scott para el largometraje y cómo surgió la idea. "Scott se interesó en Napoleón hace unos quince años, cuando se topó con un libro de Sten Forshufvud, un cirujano dentista sueco quien, en 1961, analizó el cabello de Napoleón en busca de arsénico y lanzó la teoría de que había sido envenenado. Scott empezó a pensar en el exilio final de Napoleón, en Santa Elena. Le intrigaba su amistad con una joven a la que le gustaba jugar con la espada y el sombrero del emperador", expone el medio.

Más allá de estas críticas, Scott y su equipo se volcaron en la grabación de la Batalla de Waterloo, que duró cinco días. Esta secuencia reproduce cómo el ejército británico creó cuadrados humanos con bayonetas apuntando hacia afuera para ahuyentar a los soldados franceses a caballo. También estudiaron las diferencias entre cómo los soldados franceses y los británicos cargaban sus bayonetas para representar la batalla de manera correcta.

Scott no es el primer director que intenta hacer una película sobre Napoleón, ya que Stanley Kubrick trató sin éxito de llevar a cabo este proyecto. Scott confesó a The New Yorker que le enviaron el guion de Napoleón de Kubrick que no llegó a rodar, pero lo encontró "decepcionante" porque cubría la vida de Napoleón "desde el nacimiento hasta la muerte". La película de Scott, escrita por David Scarpa, se centra en el matrimonio de Napoleón y Josefina.

En la entrevista, Scott también repasó su trayectoria, y destacó que le falta el mayor premio de Hollywood. "Sabes, todavía no he conseguido un Oscar. Y, si alguna vez consigo uno, diré: 'Ya era hora'", aseguró.

Vanessa Kirby, Tahar Rahi, Ben Miles y Ludivine Sagnier, entre otros, completan el elenco de Napoleón, que llegará a los cines españoles el 24 de noviembre.