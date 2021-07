Revelada la conexión entre Thanos y Eternals en las películas Marvel

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Thanos es sin duda uno de los villanos más icónicos del Universo Cinematográfico Marvel y, aunque fue derrotado definitivamente en Vengadores: Endgame, todo apunta a que el personaje podría regresar en Los Eternos, unos héroes cuya vinculación con el Titán Loco podría haberse filtrado.

La cuenta de Twitter @Eternalsupdate, que está haciendo un exhaustivo seguimiento de las novedades en torno al primer filme de Los Eternos, compartió la descripción de un calendario de la película que saldrá próximamente a la venta: "Viviendo en una luna de Saturno, Titán, los Eternos protegen la Tierra de los Deviants y otras formas de maldad cósmica".

Living on Saturn's moon, TITAN, the Eternals protect Earth from the Deviants--and all other forms of cosmic evil...